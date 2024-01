Nadal atualiza lesões após susto em Brisbane: é o mesmo lugar do ano passado

Rafael Nadal deu uma atualização preocupante sobre seu condicionamento físico após revelar que a dor que sentiu na derrota no Aberto de Brisbane foi semelhante à lesão que deu início ao seu pesadelo em 2023.

Em apenas sua terceira partida desde que voltou à ação após uma paralisação de 11 meses, Nadal foi derrotado em três sets por Jordan Thompson no evento ATP 250, tendo vencido Dominic Thiem e Jason Kubler nas rodadas anteriores.

Ele chamou o treinador para a quadra no meio da partida, deixando torcedores e especialistas preocupados com o possibilidade de recorrência da lesão do psoas.

Nadal está confiante de que o susto da lesão nada mais é do que fadiga muscular, mas o jogador de 37 anos admitiu que estava cauteloso porque o a dor estava no mesmo lugar.

“A dor é no mesmo lugar, mas sinto que é algo mais muscular por causa do cansaço”, Nadal disse.

“Na temporada passada foi o tendão e a sensação foi completamente diferente porque senti muito mais. Hoje não senti nada, o que aconteceu é que ser o mesmo lugar assusta mais.

“Espero que esteja com os músculos carregados depois de vários dias de jogo e de uma partida difícil como esta sexta-feira com [Jordan] Thompson. Eu já disse que meu objetivo era ser competitivo em alguns meses”.

O pesadelo da lesão de Rafael Nadal

Nadal sofreu uma derrota surpreendente contra Mackenzie McDonald na segunda rodada do Aberto da Austrália quase um ano atrás, o que foi estimado que o manteve fora de ação por até oito semanas após ser diagnosticado com uma lesão de grau 2.

Mas a realidade era muito pior. Ele precisou de uma operação no quadril que o excluiu do Aberto da França, Wimbledon e Aberto dos EUA enquanto ele planejava um último ano no ATP Tour.

Agora de volta à quadra, o 22 vezes campeão do Grand Slam minimizou as esperanças de aumentar seus títulos. Neste ponto, os fãs estão apenas esperando que ele fique livre de lesões pelo Aberto da Austrália no final deste mês.