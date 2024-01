Namorado assassino de Dominique Dunne alvo de morte por ator famoso

Dominique, filha de um famoso escritor/produtor Dominick Dunne e irmã do ator/produtor Griffin Dunne foi estrangulado até a morte por BF John Sweeney um famoso chef de Los Angeles, em 1980. Sweeney foi acusado de assassinato, mas, no que quase todos os envolvidos dizem ter sido um grave erro judiciário, ele foi condenado por homicídio culposo e cumpriu apenas vários anos de prisão.

Griffin, Dominick e amigo da família/produtor vencedor do Oscar Carlos Wessler saiu em missão para assombrar Sweeney, fazendo com que ele fosse demitido de pelo menos 7 empregos após sua libertação da prisão.

Em um novo documentário do TMZ na FOX na noite de segunda-feira no 9/8 Central, Wessler conta a história no funeral de Dominique, onde um ator muito famoso – um ator que todo mundo conhece – veio até ele e disse que conhecia “pessoas” que poderiam cuide de Sweeney para sempre – ou seja, mate-o.