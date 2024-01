Em projetos de desenvolvimento de software, o Git é uma ferramenta poderosa para gerenciar e rastrear alterações. Mesmo assim, a tecnologia não está imune a erros. Há um erro chamado ‘fatal, não é possível interromper o avanço rápido’ que os desenvolvedores podem encontrar. Se quiser entender as causas do erro e implementar as soluções corretas, você pode navegar facilmente pelo guia até o final.

O que é o aborto rápido no Git?

Quando o HEAD do branch de destino pode ser alcançado diretamente do HEAD do branch de origem, isso é conhecido como mesclagem de avanço rápido no Git. Basicamente, o branch de destino não foi atualizado desde que o branch de origem foi criado. Assim, um commit de mesclagem não é necessário, pois o Git move o ponteiro HEAD da ramificação de destino para o HEAD da ramificação de origem. É útil analisar os principais conceitos envolvidos nesse erro para entendê-lo.

1. Mesclagem rápida:

A função de mesclagem de avanço rápido do Git torna a mesclagem simples e automática.

Existe uma sequência linear de commits quando todos os commits no branch que está sendo mesclado estão presentes no branch que está sendo mesclado.

2. Mesclagem sem avanço rápido:

Como as ramificações de origem e de destino divergiram, o Git não pode mesclar o avanço rápido quando houver alterações em ambas desde que divergiram.

A fusão entre os dois ramos requer um processo mais complexo que envolve um compromisso de integração.

Quais são as causas por trás do erro fatal, não é possível avançar rapidamente no aborto?

O motivo mais comum são históricos de commits divergentes entre o repositório local e o repositório remoto. No Git, a mesclagem de alterações é acelerada, mas alterações conflitantes tornam isso difícil. É impossível mesclar seu repositório local se ele tiver alterações não confirmadas. Você deve garantir que tenha confirmado ou armazenado todas as alterações antes de extraí-las. Os push diretos são normalmente proibidos pelos administradores do repositório devido às regras de proteção de branch. Ao mesclar o avanço rápido, isso pode gerar um erro. Certifique-se de que suas alterações locais foram confirmadas em seu repositório ou armazenadas usando Git Stash antes de extrair. Para garantir uma mesclagem rápida, uma lista limpa deve ser criada. Para abordar históricos divergentes, as filiais locais e remotas devem ser sincronizadas. Seu repositório local pode ser atualizado sem mesclar as alterações usando git fetch. Uma mesclagem rápida não deve ser usada para conflitos complexos. Em vez disso, você deve criar um commit de mesclagem para esses conflitos. Desta forma, o Git é capaz de incorporar alterações quando um novo commit é feito.

Como consertar fatal, não é possível abortar com avanço rápido

Então, aqui estão algumas correções que ajudarão você a solucionar erros fatais que não são possíveis para abortar com avanço rápido:

Correção 1: usando Rebase

Git pull -rebase é uma alternativa aos comandos regulares ‘git pull’. Seus commits locais são aplicados ao branch atualizado depois que este comando busca as alterações mais recentes do branch remoto. Quando ocorrem ramificações divergentes, este método pode ser útil para resolvê-las.

Para extrair com rebase, execute os seguintes comandos.

Para verificar o branch problemático, execute o seguinte comando.

git checkout <branch-name>

Então, podemos reproduzir commits locais além de alterações de ramificação remota usando git pull-rebase.

git pull --rebase origin <branch-name>

É possível, entretanto, que o Git não comprometa as alterações automaticamente se não houver conflitos. No entanto, um conflito interromperá o processo de rebase e você será notificado sobre os arquivos em conflito. É possível resolver conflitos usando uma ferramenta de mesclagem ou editando arquivos manualmente. Assim que o conflito for resolvido, use ‘git rebase -continue’.

git rebase --continue

É isso. Agora, você está pronto para enviar suas alterações para o repositório remoto após o processo de rebase.

git push origin <branch-name>

Ele funcionará para você e o ajudará a corrigir erros fatais e impossíveis de aborto de avanço rápido. Mas, caso você ainda esteja com esse erro, não deixe de conferir as outras correções.

Correção 2: use o método Merge

Ao mesclar, você pode usar o método geral se sua ramificação local não estiver contida na ramificação remota. No entanto, isso pode resultar em conflitos de mesclagem que devem ser resolvidos manualmente. Veja como fazer isso:

puxa e bateu digitar: Para fazer uma mesclagem, digitee bateu Para resolver conflitos de mesclagem, você deve editar os arquivos conflitantes. Agora é possível confirmar e preparar as alterações após a resolução dos conflitos. git checkout -b new_branch origem/mestre Agora você pode criar uma filial local copiando e colando os seguintes comandos: Para mesclar as alterações do branch master no novo branch, você deve primeiro criar um novo branch.

Aqui estão as etapas para usar uma solicitação pull no GitHub para mesclar as alterações com o branch principal no repositório remoto:

Visite o repositório onde você criou seu new_branch no GitHub. Você pode adicionar uma nova ramificação selecionando-a no menu suspenso de ramificação no lado esquerdo da página. Vou ao nova_filial e clique Solicitações pull. O próximo passo é clicar Nova solicitação pull. Certifique-se de que o branch master esteja selecionado na página Comparando alterações enquanto o branch new_branch esteja selecionado na página Comparar alterações página. Ele mostrará as diferenças entre os dois ramos e permitirá que você faça comparações. Criar“. Certifique-se de preencher todos os detalhes da solicitação pull, como título e descrição, e clique em ““. Criar solicitação pull. Em seguida, verifique se o erro fatal de não ser possível abortar o avanço rápido foi resolvido. Para concluir o processo, clique novamente em. Em seguida, verifique se o erro fatal de não ser possível abortar o avanço rápido foi resolvido.

LEIA TAMBÉM: