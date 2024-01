Não há urgência no Real Madrid, o problema está em Mbappé

Tele saga ao redor Kylian MbappéO futuro da sociedade continua a desvendar-se, com os últimos desenvolvimentos a sugerirem um crescente desinteresse por parte Real Madridum clube já considerou seu provável destino.

A narrativa ao redor Mbappéuma saga que está em curso desde 2017, é cada vez mais percebida como cansativa, não apenas por Paris Saint-Germain mas também pelo Real Madrid.

Mbappé, conhecido por suas proezas em campo, parece gostar de ser o centro das atenções do futebol. No entanto, os seus comentários recentes sobre o desejo de anonimato justapõem-se nitidamente às suas ações, que muitas vezes o colocam no centro das atenções.

PSGassim como Real Madrid, parecem cansados ​​desse discurso. A especulação de uma transferência para Madrid, que prevalecia no verão passado, agora parece distante, sem que nenhum dos clubes faça movimentos definitivos.

No verão de 2023, nem PSG vende Mbappé como Nasser Al-Khelaifi havia sugerido, nem o Real Madrid buscou a contratação que ansiava anteriormente. Mbappe, mantendo a postura de 2022, recusou-se a renovar o contrato, visando dominar as negociações.

No entanto, a sua credibilidade foi posta em causa devido às suas ações passadas, que demonstraram uma capacidade camaleónica de adaptar a sua narrativa.

Nenhuma oferta passada ou presente

De Real MadridNa perspectiva da empresa, a sua abordagem mudou acentuadamente desde 2022. Não há urgência ou busca ativa de Mbappé. O clube exala contentamento e harmonia, um forte contraste com a incerteza que rodeia o futuro de Mbappe.

A suposta oferta envolvendo um bônus de assinatura de 130 milhões e um salário de 35 milhões agora pertence a uma época passada. A estratégia do Real Madrid evoluiu e parece ter ultrapassado Mbappé.

O foco em Real Madrid tem como objetivo fomentar a harmonia e a dinâmica de trabalho do atual plantel.

A potencial perturbação que a presença de Mbappé pode trazer parece ser um risco que o clube não está disposto a correr. Não há prazos nem pressões por parte do Real Madrid relativamente à situação de Mbappé.

Os atuais planos de transferência do Real Madrid envolvem outros alvos, como o recentemente garantido Endrick e a busca de Afonso Davies. Em contraste, MbappéA situação é vista mais como uma novela cansativa do que como uma necessidade estratégica.

A narrativa de Paris continua contraditória e o Real Madrid prevê que a decisão de Mbappé poderá estender-se até ao final da primavera ou início do verão.

No entanto, para Real Madridliderado por Carlo Ancelotti e Florentino Pérezo foco é claro: a estratégia e a harmonia do elenco têm precedência sobre a busca por Mbappé.

A outrora fervorosa busca por Kylian Mbappé do Real Madrid esfriou, sendo substituído por um foco na química da equipe e nas contratações estratégicas.

Como Mbappéo futuro da empresa continua em jogo, Real Madrid avança, implacável e sem pressão, satisfeito com sua trajetória atual e inabalado pela saga Mbappe em andamento.