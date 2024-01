Não perca tempo: Confira o Calendário do Saque-Aniversário FGTS 2024 agora mesmo!

A modalidade de Saque-Aniversário do FGTS 2024 começou recentemente e promete trazer muitas oportunidades para os trabalhadores. Com o objetivo de proporcionar maior flexibilidade e liberdade financeira, este programa permite que os trabalhadores retirem uma parte do seu FGTS anualmente, no mês de seu aniversário.

O que é o Saque-Aniversário do FGTS?

O Saque-Aniversário do FGTS é uma modalidade que permite ao trabalhador retirar uma parte do saldo de suas contas do FGTS, anualmente, no mês do seu aniversário. Esta modalidade foi introduzida pelo Governo Federal como uma maneira de dar mais flexibilidade ao trabalhador no uso de seus recursos.

Como aderir ao Saque-Aniversário do FGTS?

A adesão ao Saque-Aniversário do FGTS é simples e pode ser feita através do aplicativo FGTS, disponível para Android e iOS. Para aderir, basta acessar o aplicativo, selecionar a opção “Saque-Aniversário” e seguir as instruções na tela.

Calendário do Saque-Aniversário do FGTS 2024

O calendário para o Saque-Aniversário FGTS 2024 é organizado de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. O calendário permite que os trabalhadores planejem seus saques e se organizem financeiramente.

Mês de nascimento Período de saque Janeiro 2 de janeiro a 29 de março Fevereiro 1º de fevereiro a 30 de abril Março 1º de março a 31 de maio Abril 1º de abril a 28 de junho Maio 2 de maio a 31 de julho Junho 3 de junho a 30 de agosto Julho 1º de julho a 30 de setembro Agosto 1º de agosto a 31 de outubro Setembro 2 de setembro a 30 de novembro Outubro 1º de outubro a 29 de dezembro Novembro 1º de novembro a 31 de janeiro de 2025 Dezembro 2 de dezembro a 28 de fevereiro de 2025

Os trabalhadores que optam pelo Saque-Aniversário do FGTS abrem mão do direito ao saque integral do FGTS em caso de demissão sem justa causa. No entanto, o governo está planejando alterar esta regra em 2024.

Mudanças Futuras no Saque-Aniversário do FGTS

O Governo Federal planeja enviar ao Congresso Nacional um Projeto de Lei que irá alterar o Saque-Aniversário até o mês de março. A proposta inclui permitir que os trabalhadores retirem o saldo remanescente da conta do FGTS em caso de demissão, o que atualmente não é permitido para aqueles que optam por essa modalidade de saque.

Quem Pode Realizar o Saque-Aniversário do FGTS?

Qualquer trabalhador que possua saldo em contas ativas ou inativas do FGTS pode optar pelo Saque-Aniversário. No entanto, ao fazer essa escolha, o trabalhador renuncia ao direito de sacar o saldo total em caso de rescisão de contrato de trabalho sem justa causa.

Quanto É Possível Sacar no Saque-Aniversário do FGTS?

O montante que o trabalhador tem direito a sacar no Saque-Aniversário do FGTS depende do saldo de suas contas. Para contas com saldo de até R$ 500, é possível sacar 50% do total. A partir deste valor, o percentual de saque diminui progressivamente, mas um valor fixo é adicionado, aumentando à medida que o saldo da conta aumenta.

Cuidados ao Optar pelo Saque-Aniversário do FGTS

Ao optar pelo Saque-Aniversário do FGTS, o trabalhador deve estar ciente de que não poderá sacar o saldo total da conta do FGTS em caso de demissão sem justa causa. Além disso, o trabalhador que decidir voltar para a modalidade tradicional de saque (que permite o saque do saldo total em casos específicos) ficará dois anos sem poder sacar o saldo da conta, mesmo em caso de demissão.

O Saque-Aniversário do FGTS é uma excelente oportunidade para os trabalhadores que desejam ter mais flexibilidade no uso de seus recursos. Com a possibilidade de alterações futuras, esta modalidade pode se tornar ainda mais atraente para os trabalhadores. Portanto, é fundamental ficar atento ao calendário do Saque-Aniversário do FGTS 2024 e planejar seus saques com antecedência.