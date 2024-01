NÃO TEM dinheiro no momento? NOVIDADE sobre como quitar FIES vai te animar

Muitos estudantes confrontam desafios ao tentar liquidar suas obrigações financeiras com o FIES após a conclusão dos estudos. Para resolver tal cenário, a Comissão de Educação do Senado, aprovou uma proposta que viabiliza a quitação desses débitos.

O financiamento estudantil emerge como uma alternativa de destaque para indivíduos que querem ingressar no ensino superior. Ademais, o FIES proporciona recursos financeiros para custear a graduação.

Alternativa para estudantes quitarem débitos com o FIES

Aprovada de modo não conclusivo pela Comissão de Educação do Senado, a proposta de amortização das dívidas possibilita vantagens aos estudantes. Aqueles que estão endividados, conseguirão regularizar seus compromissos mediante a prestação de serviços à comunidade.

A proposição surge como uma alternativa ao projeto original de anistia total das dívidas dos estudantes beneficiados pelo programa. Assim, ela foi apresentada por Dorinha Seabra, senadora do União-TO.

O projeto incorpora a oportunidade para os devedores se livrarem dívidas ao participarem de programas de apoio, abrangendo áreas como educação, assistência social e saúde. Desse modo, os estudantes teriam a chance de contribuir para o bem-estar da sociedade sem nenhuma obrigação financeira.

Conforme estipulado no texto substitutivo aprovado, a cada semana de atividade com carga horária mínima de 20 horas, os estudantes devedores do FIES teriam direito ao abatimento de uma parcela. Adicionalmente, os custos com alimentação e transporte seriam reembolsados.

A concepção visa estimular a participação dos estudantes no serviço público, simultaneamente proporcionando a oportunidade de reduzir suas dívidas. Profissionais como assistentes sociais e enfermeiros dedicariam um determinado número de horas de serviço à determinadas instituições públicas.

Dorinha Seabra destaca a importância do pagamento das dívidas para garantir a continuidade do FIES. Para a senadora é o pagamento efetuado pelos estudantes que mantém o programa em funcionamento. Portanto, a avaliação individualizada para estabelecer a contraprestação do serviço é essencial para a sustentabilidade do programa.



Vantagens da amortização da dívida por meio do serviço público

A proposta de amortização da dívida do FIES por meio do serviço público apresenta diversas vantagens tanto para os estudantes quanto para a sociedade em geral. Algumas delas incluem:

Redução dos débitos – Essa oportunidade permite aos estudantes participantes abater uma parcela a cada semana de trabalho. Além disso, eles serão ressarcidos das despesas com alimentação e transporte;

Ingresso dentro do mercado de trabalho – Ao participar dos programas, os recém-formados têm a chance de adquirir experiência profissional;

Contribuição social – Ao prestar serviço público, os estudantes devedores do FIES podem contribuir para a sociedade atendendo demandas importantes e impactando positivamente.

A proposta de amortização da dívida do FIES por meio do serviço público se apresenta como uma alternativa incrível para os estudantes que enfrentam desafios na quitação de suas dívidas. Ao participarem de programas de apoio ao serviço público, eles têm a oportunidade de reduzir suas dívidas, ingressar no mercado de trabalho e contribuir para o bem comum.

É crucial ressaltar a necessidade de pagamento das dívidas do FIES para assegurar a continuidade do programa e a expansão do acesso ao ensino superior. A análise individualizada para estabelecer a contraprestação do serviço é essencial para manter o programa sustentável e garantir que mais estudantes possam se beneficiar no futuro.

Portanto, a proposta de amortização da dívida do FIES por meio do serviço público representa uma solução que traz benefícios tanto para os estudantes quanto para a sociedade em geral. Com essa medida, é possível conciliar a redução das dívidas dos estudantes com a necessidade de manter o programa operando e facilitar a entrada de recém-formados em suas respectivas profissões.