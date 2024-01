Nauterra Brasil ABRE mais de 100 EMPREGOS; Se candidate!

A Nauterra Brasil, empresa que opera no Brasil com a marca Gomes da Costa, líder no segmento de pescados enlatados no país, está contratando inúmeras pessoas na região Sul do país. Desse modo, antes de falar mais sobre, confira quais são os cargos ofertados:

Coordenador (a) de Logística e Transporte – Itajaí – SC – Rotas

Consultor (a) de RH – BUSINESS – Itajaí – SC – Recursos Humanos (Generalista);

Operador (a) de Máquinas I – Itajaí – SC – Operador de Máquinas;

Auxiliar de Produção – Itajaí – SC – Produção;

Operador (a) de Prensa I – Itajaí – SC – Produção;

Auxiliar de Depósito – Itajaí – SC – Distribuição, Recebimento e Expedição;

Supervisor (a) de Manutenção – Itajaí – SC – Manutenção Mecânica;

Auxiliar de Serviços Gerais – Itajaí – SC – Limpeza;

Estagiário (a) de INTELIGÊNCIA DE MERCADO – São Paulo – SP – Estratégia;

Jovem Aprendiz – Itajaí – SC – Recursos Humanos (Generalista);

Auxiliar de Operações – Itajaí – SC – Produção;

Estagiário (a) em Engenharia – Itajaí – SC – Engenharia Mecânica, Mecatrônica;

Estagiário (a) de Processos e Desenvolvimento – Itajaí – SC – Engenharia Mecânica, Mecatrônica;

Assistente de Logística – CUSTOMER SERVICE – Itajaí – SC – Logística.

Mais sobre a Nauterra Brasil

Contando um pouco mais sobre a Nauterra Brasil, é importante frisar que, com mais de 80 anos de história, a empresa começou em uma pequena fábrica de conservas na Galícia e se tornou uma multinacional com mais de 5.000 funcionários.

Com fábricas e escritórios no Brasil, Argentina, Espanha, Itália, El Salvador, Costa Rica e Guatemala, o grupo distribui seus produtos em mais de 65 países, através de marcas reconhecidas como Gomes da Costa, Calvo e Nostromo.

A Nauterra busca se consolidar como uma marca global, inovadora e sustentável, dando continuidade ao ambicioso programa de sustentabilidade da empresa, “Compromisso Responsável”, que estabelece 21 objetivos de gestão responsável a serem alcançados até 2025.

Por fim, o portfólio da empresa, que também contempla a marca 88, soma aproximadamente 80 SKUs, entre eles sardinha, atum, azeite, patês, saladas e food service. Com aproximadamente 3000 colaboradores, duas fábricas (uma de alimentos e outra de embalagens) e dois centros de distribuição no Brasil, a empresa produz mais de 2 milhões de latas de pescados por dia para venda em território nacional e exportação para países como Argentina, Paraguai e Uruguai.

Como efetivar a sua inscrição em um dos cargos?



Como você já pôde verificar a lista de cargos da Nauterra Brasil, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa CLICAR NESTE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

