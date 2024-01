NBA suspende proibição de Draymond Green: quando ele jogará novamente pelos Warriors e quanto dinheiro ele perdeu?

Draymond Verde foi reintegrado pela NBA após sua suspensão no sábado, depois que a estrela do Golden State perdeu 12 jogos por acertar o centro do Phoenix Jusuf Nurkic na cara em 12 de dezembro.

A liga disse que Green “demonstrou seu compromisso em adequar sua conduta aos padrões esperados dos jogadores da NBA” durante sua suspensão, que começou em 14 de dezembro. Ele se encontrou com um conselheiro e também teve várias reuniões conjuntas com representantes da liga, os Warriors. e a Associação Nacional de Jogadores de Basquete.

Essas reuniões, acrescentou a liga, continuarão ao longo da temporada.

Os Warriors ficaram 7-5 sem Green, que também foi suspenso por cinco jogos em novembro por colocar o Minnesota no centro Rudy Gobert em uma chave de braço.

A liga notou o “histórico repetido de atos antidesportivos” de Green ao aplicar a punição mais recente. O tetracampeão da NBA também foi suspenso depois de pisar no peito de Domantas Sabonis, do Sacramento, nos playoffs da temporada passada.

Depois de concordar com um novo acordo de US$ 100 milhões com os Warriors no verão passado, Green perdeu quase US$ 1,9 milhão em salário durante a suspensão.

O próximo jogo do Golden State é domingo, em casa, contra o Toronto

Os Warriors certamente precisam de Green no chão com mais frequência. Eles estão lutando com 17-18 nesta temporada, 10º na Conferência Oeste, apenas dois anos depois de seu campeonato mais recente. Green disputou apenas 15 jogos e os Warriors estão com 10-10 nos jogos que ele perdeu – incluindo dois por entorse de tornozelo e outro por motivos pessoais.