Neil Magny sabia que o UFC queria que Mike Malott vencesse: ‘Era muito evidente qual era o plano de jogo’

Neil Magny conhecia o roteiro do UFC 297.

Presença constante no ranking dos meio-médios, o veterano de 36 anos se mantém há vários anos entre os 15 melhores lutadores do mundo. Mas ele nunca chegou perto de uma disputa pelo título. De muitas maneiras, ele serve como medida para os meio-médios que podem potencialmente lutar pelo ouro do UFC.

Foi exatamente assim que aconteceu com lutadores que derrotaram Magny como Shavkat Rakhmonov e Ian Machado Garry, e Magny espera que ele tenha sido preparado da mesma forma em sua luta contra Mike Malott no UFC 297.

“É muito evidente o que está acontecendo aqui”, disse Magny em A hora do MMA. “Estou lutando contra um cara que está invicto no UFC, é um jovem promissor, lutando no quintal de casa. É absolutamente uma oportunidade para ele entrar no ranking ao me derrotar, e recebo esse tipo de adversidade de braços abertos.”

Na época, Malott ostentava um cartel de 3 a 0 no UFC, com as três lutas terminando por nocaute ou finalização. Ele foi amplamente considerado o melhor candidato do Canadá, provavelmente por isso que conseguiu uma vaga no card principal no pay-per-view contra um veterano estabelecido.

Depois de cair para Garry de forma bastante desequilibrada em sua luta anterior, Magny entendeu por que o UFC o colocou contra Malott. Ele já esteve lá antes, e Magny não se ofendeu com o método por trás da loucura dos matchmakers do UFC.

“No final das contas, é assim que as cartas estão, por assim dizer”, explicou Magny. “Na minha última luta, perdi. Para eu ter a oportunidade de lutar contra alguém classificado entre os 10 primeiros, os cinco primeiros, seja lá o que for, tenho que ir lá e conseguir mais uma vitória. Apenas derrotar um Joe comum não seria uma afirmação tão grande. Eu tenho que enfrentar alguns desses novatos que estão querendo entrar no ranking, por assim dizer, e tenho que fazer isso de uma forma muito impressionante.

“Então quando me ofereceram a luta e eu vi quem era o adversário, e vi que era no Canadá, todo esse tipo de coisa, ficou muito evidente qual era o plano de jogo, no que diz respeito à promoção. Mas saúdo essa pressão de braços abertos.”

Durante dois rounds, parecia que a estratégia do UFC estava dando resultado. Malott dominou a luta com uma série de chutes violentos que roíram as pernas de Magny antes de levar a ação para a tela, onde ele ameaçou constantemente com ground and Pound e finalizações.

A cinco minutos do final, parecia que Malott iria rumo à vitória, mas os treinadores de Magny recusaram-se a deixá-lo desistir. Eles expressaram as terríveis consequências que ele enfrentou e efetivamente lhe disseram que ele tinha que finalizar – ou ele deixaria o Canadá com a segunda derrota consecutiva.

“Na terceira rodada, eles ficam muito evidentes, tipo, ‘Ei, você provavelmente está perdendo duas rodadas a zero neste ponto… você definitivamente está perdendo duas rodadas a zero’”, disse Magny. “’Precisamos que você vá lá e faça disso uma luta. Precisamos que você transforme isso em uma briga de cães neste momento. Eu sei que você pode pressionar por cinco minutos. Precisamos de cinco minutos de trabalho de você. Literalmente, eu simplesmente pulei do banquinho e disse: ‘Sim, senhor, vou fazer isso’”.

No meio do round, Malott começou a ficar sem gás, o que levou Magny a procurar sua própria queda. O prospecto canadense tomou a infeliz decisão de contra-atacar com uma guilhotina, que Magny rapidamente rebateu – e isso o colocou no topo quando a luta atingiu o chão.

Magny não perdeu tempo destruindo a defesa de Malott, subindo na montaria e procurando a finalização antes de finalmente lançar os martelos com os punhos.

“Eu simplesmente fui estragar tudo – vamos socar até que o árbitro me tire”, disse Magny.

Foi exatamente isso que aconteceu. Magny continuou seu ataque implacável enquanto Malott quase não oferecia resistência além de rolar de um lado para o outro e cobrir a cabeça. O árbitro Kevin MacDonald deu a Malott todas as oportunidades de revidar antes de finalmente parar a luta faltando apenas 15 segundos para a buzina final.

Magny sentiu que era uma paralisação justificada, mesmo com alguns reclamando que MacDonald deixou a luta durar um pouco mais do que o necessário.

“No final das contas, sendo o esporte o que é, sinto que ele deu a ele todas as oportunidades de continuar na luta”, disse Magny. “Se uma dessas oportunidades [were there] se ele tivesse encerrado a luta muito cedo, ele teria argumentado: ‘Não, ele encerrou a luta muito cedo, ele estava vencendo dois rounds, você deveria ter deixado a luta acontecer.’ Mas sinto que foi uma boa decisão do árbitro dar a Mike todas as oportunidades de voltar à luta.

“Ele deu-lhe amplas advertências verbais: ‘Volte à luta, revide! Reposição!’ Ele deu todas as oportunidades para ele deixar claro que queria continuar na luta, e ainda tinha luta dentro dele, mas acabou sendo demais. Apenas chutes esmagadores acertaram em cheio e foi o suficiente para obter a vitória.

Considerando como terminou sua luta anterior, Magny sabia que precisava se recuperar com uma vitória impressionante, e foi exatamente isso que ele conseguiu.

É claro que Magny teria preferido não perder os dois primeiros rounds, mas no final das contas ele deu conta do recado.

“Para mim, era importante ir lá não apenas para lutar, apenas para lutar muito e provar para mim mesmo: ‘Não, você ainda tem um pouco no tanque para ir’, e derrotar um cara como Mike Malott prova apenas isso”, disse Magny. “Isso me deu confiança, deu-me o impulso que precisava para seguir em frente em minha carreira pessoal.”