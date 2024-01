NeNe Leakes diz que ‘RHOA’ precisa ampliar o elenco para a nova temporada

É melhor que as mulheres de “The Real Housewives of Atlanta” agradeçam às suas estrelas da sorte Vazamentos de NeNe não é produtora da Bravo … porque muitos deles estariam desempregados se ela fosse.

Conseguimos a ex-estrela de ‘RHOA’ no LAX na quarta-feira, e ela não pegou leve no programa que a tornou famosa… dizendo facilmente que a queda nas classificações significa que os showrunners precisam explodir tudo!!!

Agora, ela não está falando sobre uma reinicialização total (a la “The Real Housewives of New York” após a 13ª temporada) … mas Leakes diz que acha que “pelo menos metade” das meninas tem que ser expulsa.

NeNe acrescenta que ela definitivamente poderia ajudar com as avaliações do programa… mas ela não parece muito interessada em voltar – dizendo que não tem nenhuma mensagem para Andy Cohen ou a equipe de ‘Donas de Casa’ … lembre-se, ela tem um relacionamento bastante tenso com o programa depois acusando executivos (dar Kim Zolciak) de racismo em 2022.