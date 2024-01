Nenhum assento atribuído no jogo dos playoffs da NFL Steelers-Bills devido ao impacto do clima de inverno

Cgalinha o campo de 14 NFL times dos playoffs foram finalizados, não há muitos fãs fora de Búfalo ou Pitsburgo estavam aguardando ansiosamente o confronto curinga do fim de semana entre o AFCé a segunda semeada Contas e o sétimo colocado da conferência ladrões. Mas o interesse aumentou após a decisão da liga de adiar o jogo de domingo para segunda-feira devido a condições semelhantes às de nevasca em Buffaloseguido pelos esforços dos Bills para recrutar fãs para ajudar a remover a neve em Estádio de destaque.

Pouco antes do jogo finalmente começar, às 16h30 Leste na segunda-feiraalguns desses fãs trabalhadores – e o resto do “Máfia das contas“que apareceu no jogo de abertura do playoff de Buffalo – recebeu uma recompensa por enfrentar as duras condições: sem assentos atribuídos.

Os fãs do Bills foram pagos para remover a neve do estádio e se divertiram muito

Um jogo de playoff de retrocesso

Pela primeira vez na era moderna do futebol americano da NFL, os Bills e a liga decidiram remover as designações padrão de assentos e deixe os fãs sentarem onde quiserem.

A equipe do estádio – e os torcedores que atenderam ao pedido de ajuda do time para limpar a superfície de jogo – trabalharam duro durante o fim de semana para garantir que o campo de grama artificial pudesse ser jogado, mas nem todas as fileiras de assentos foram liberadas. Os fãs foram mostrados atravessando fileiras de assentos cobertos de neveabrindo caminho para sentar (ou ficar de pé, dependendo da parte do estádio em que estavam).

A decisão justa da liga e de um de seus melhores times contribuiu para um clima animado no primeiro tempo no Highmark Stadium. Apesar do frio e do vento no início do jogo, os fãs do Bills fizeram barulho no primeiro quarto quando Buffalo saltou para uma vantagem de 14-0 sobre Pittsburgh.

As condições no pontapé inicial

O clima em oeste de Nova York na tarde de segunda-feira não rivalizou com as condições em Estádio Ponta de Flecha no sábado, onde Golfinhos de Miami e a Chefes de Kansas City começou com a temperatura em -4 graus Fahrenheit negativos. Mas ainda assim estava muito frio.

A temperatura inicial no Highmark Stadium foi 18 graus Fahrenheitcom sensação térmica fazendo com que pareça 10 graus mais frio. Os torcedores jogaram bolas de neve para o alto enquanto o jogo começava, contribuindo para uma atmosfera animada apesar do clima brutal – embora não tenha sido tão inóspito quanto poderia ter sido, com a controversa decisão conjunta da NFL com o estado de Nova York de adiar o jogo. jogo parecendo ser o correto.