New England Patriots substituem o deposto Bill Belichick por Jerod Mayo

Cerca de 24 horas depois caminhos de separação com Bill Belichick o New England Patriots contratou um novo treinador principal … Jerod Mayo !!

De acordo com Schefter, os Patriots conseguiram contornar o longo e normal processo de contratação da NFL porque haviam escrito no contrato mais recente de Mayo que ele seria o sucessor de Belichick.

Mayo passou toda a sua carreira no futebol em Foxborough – ele foi escolhido pelo New England na primeira rodada do Draft da NFL de 2008… e jogou oito anos pela organização. ao lado de Tom Brady.