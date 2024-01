New York Yankees recorrem ao campeão da World Series para resolver um problema importante

Tele Ianques de Nova Iorque recorreram a arremessadores substitutos vencedores da World Series em uma tentativa de melhorar sua média de corridas ganhas (ERA) de 3,34 em 2023, que precisa ser cair se esperam conquistar o 28º título.

Mas Equipe de Brian Cashman está tentando fazer isso por um centavo, apesar do Ianques mantendo a reputação de ser um dos maiores gastadores no beisebol profissional. O orçamento limitado pode resultar da aquisição Juan Soto em um contrato de US$ 31 milhões por ano com o San Diego Padres.

“O Ianques estão atualmente focados em peças bullpen”, disse uma fonte Jon Heyman escreveu no New York Post. “Eles conversaram com Hector Neris, Phil Maton, Ryan Brasier e Wandy Peralta.

“Mas eles supostamente estão fazendo ofertas baixas, talvez devido ao calendário ou a uma percepção de oferta e demanda. Jack Curry disse, eles poderiam trazer de volta Kenan Middleton em vez de. Ele custaria menos.”

Não se preocupeex-campeão da World Series, e Peraltaque terminou com uma ERA abaixo de 3,00 nas últimas três temporadas, são os dois nomes que podem fazer a diferença.

Mais acertos, menos acertos contra o necessário

Apesar de possuir um arremessador inicial forte em Gerrit Coleo Ianques permitiu 4,3 corridas contra eles por jogo em seu caminho para um recorde de 82-80, já que parecia prestes a cair abaixo de 0,500 pela primeira vez em mais de 30 anos em um estágio.

Apenas o Red Sox de Boston registrou um recorde pior, por apenas quatro jogos, na Liga Americana Leste e terminou muito atrás do o Baltimore Orioles, vencedor da divisão, que liderou o time de Aaron Boone por 19 vitórias.

Mas não foi só por isso que o Ianques lutaram para chegar à pós-temporada, eles também lutaram muito por rebatidas e corridas. Em 162 jogos, o Ianques acertou a bola em jogo apenas 1.207 vezes, apenas 20 vezes a mais que o 0,309 Atletismo de Oakland.

Eles foram os segundos mais baixos classificados nessa categoria e os quintos mais baixos em corridas, apesar de terem uma classificação elevada com 219 home runs. Então, essencialmente, eles não chegam à base.

É por isso que Soto foi contratado e os Yankees esperam poder ouvir Aaron Judge e Giancarlo Stanton mais uma vez em 2024.