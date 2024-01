NHL All-Stars ofereceu lap dances grátis em Toronto

Toronto está se preparando para sediar o 2024 Jogo All-Star da NHLe o estabelecimento local Fillmores Gentlemen’s Club está estendendo o tapete vermelho para as estrelas do hóquei.

O repórter do Daily Hive, Adam Laskaris, capturou a inauguração da nova marquise do clube, sinalizando uma recepção calorosa para o NHLmaiores nomes.

Convenientemente situado perto de locais importantes, como o Air Canada Centre, o Rogers Centre e o Metro Toronto Convention Centre, o Fillmores possui uma localização privilegiada, a apenas uma curta viagem de táxi.

O clube, ansioso por atrair All-Stars, afirma ainda que todos os taxistas de Toronto estão familiarizados com a sua localização, garantindo uma transição rápida de uma lap dance gratuita para o Air Canada Centre em questão de minutos.

Por que todos os jogadores da NHL estão indo para Toronto?

O momento desta oferta está alinhado com o NHL All-Star Weekend, um evento considerado uma honra e férias de trabalho para os jogadores.

Apesar do fascínio do entretenimento gratuito, Fillmores tem um requisito: é necessário um documento de identidade para aproveitar a lap dance gratuita.

Esta estipulação enfatiza com humor que conseguir uma lap dance grátis no Canadá pode ser mais desafiador do que votar em determinados países. Estados dos EUA.

Esta não é a primeira vez Clube de Cavalheiros de Fillmores estendeu essa oferta durante um grande evento em Toronto.

De acordo com Laskaris, que investigou a história com reportagens intrépidas, o clube já havia realizado promoções semelhantes em ocasiões notáveis, como os Jogos Pan-Americanos e a Cúpula do G20. Embora os detalhes permaneçam não divulgados, o clube afirmou respostas positivas dos participantes de eventos anteriores, aos quais estendeu ofertas semelhantes.

Curiosamente, ferido Cavaleiros de Ouro de Vegas Todas as estrelas Jack Eichel e seus companheiros de equipe ganharam um suprimento vitalício de lap dances grátis depois de vencer o Copa Stanley ultima temporada. Embora o fascínio de tais ofertas possa não ser novidade para Eichel, o Fillmores Gentlemen’s Club parece determinado a fazer do 2024 NHL All-Star Game um fim de semana inesquecível para os jogadores, mesmo que envolva um pouco de indulgência discreta.