Ano meio da campanha para vencer o Inverno de 2034Olimpíadas, Cidade do Lago Salgado também poderia se tornar um novo lar para o Liga Nacional de Hóquei. O Grupo de entretenimento Smith (SEG), proprietária de diversas equipes profissionais, solicitou formalmente ao NHL para iniciar um processo de expansão.

Atualmente, a capital do Utá é o lar de apenas um time de uma das quatro principais ligas esportivas do Estados Unidos: o Jazz de Utah da Associação Nacional de Basquete (NBA). No entanto, a sua vida desportiva é bastante ativa, afirmou o SEG.

A corporação de esportes e entretenimento possui vários ativos em Cidade do Lago Salgadoincluindo o Jazz em si, Lago Salgado Real de Liga Principal de Futebole a Realeza de Utah do Liga Nacional de Futebol Feminino.

No que diz respeito ao Hóquei, DIZER possui o Grizzlies de Utahuma equipe do Liga de Hóquei da Costa Leste e uma subsidiária da Avalanche do Colorado do NHL.

É por isso Ryan Smith, DIZER presidente, prevê uma equipe da NHL prosperando em Utá, “e estamos 100% focados em fazer isso acontecer o mais rápido possível.”

A visão de Ryan Smith e do SEG

Em comunicado divulgado hoje, Smith relembrou a paixão do grupo pelo esporte e sua missão de levar o entretenimento esportivo ao mundo. Ele disse que a empresa e Cidade do Lago Salgado“estão prontos para receber o NHL.”

“Estamos confiantes de que o tempo e a atenção despendidos por todas as festas trará uma das ligas mais emocionantes e dinâmicas do mundo para a nossa comunidade em um base permanente“, afirmou o empresário.

Por sua vez, o Governador de Utá, Spencer Coxlembrou que seu estado “tem uma longa história com hóqueia economia mais forte do país, uma apaixonada base de fãs de esportese a população mais jovem e ativa.”

Ele explicou, “Com o olímpico licitação em andamento, nossa reputação de longa data como uma das maiores capitais dos esportes de inverno do mundo, e com a liderança comprovada de Ryan e Ashley Smith e DIZER em nossa comunidade, estou extremamente otimista sobre o futuro de Utá.”

A resposta da NHL

O entusiasmo da empresa e das autoridades recebeu uma resposta imediata do NHLque afirmou que “apreciamos o interesse manifestado pelo Smith Entertainment Group em trazer o hóquei da NHL para Utah.”

Recordou que mantiveram discussões com todas as partes interessadas ao longo dos últimos dois anos e que o Conselho de Governadores da NHL está impressionado com o comprometimento Ryan e Ashley Smith à sua comunidade e a paixão que demonstraram ao trazer um time da liga para Utá.

No entanto, a liga não fez promessas e simplesmente disse: “Utah é um mercado promissor e esperamos continuar nossas discussões.”

Se a expansão for aprovada, DIZER garantiu que a equipe poderia jogar seus primeiros anos no Centro Deltacasa do Jazz, até que um local específico seja construído para a nova franquia. O plano B, segundo o comunicado, seria agendar a estreia do novo time para o momento em que seu estádio permanente estiver pronto.