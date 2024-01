Nia Long dá a Ime Udoka uma folga na pensão alimentícia após acordo de custódia

Foguetes Houston treinador principal Fazendo Udoka supostamente pagará atriz Nia Long US$ 32.500 por mês em pensão alimentícia para seu filho de 12 anos, de quem agora têm guarda conjunta, de acordo com documentos judiciais, por A explosão.

Long, 53 anos, supostamente deu a Udoka, 46 anos, uma folga no pagamento de pensão alimentícia porque ela é uma atriz rica. Ele teve que pagar US$ 56.389, mas sua ex-namorada permitiu que os pagamentos fossem mais de US$ 20.000 menores.

A renda mensal disponível de Udoka é de US$ 465.804 e seu filho passa 95% do tempo com Long, que primeiro queria a custódia total e apenas direitos de visitação para ele.

O ex-casal se separou em 2022 depois que Udoka teve um suposto caso com um colega de trabalho enquanto trabalhava como treinador principal do celtas de Boston.

Nia Long deixou Ime Udoka

Long afirmou várias vezes que deixou Udoka e deseja a ele nada além do melhor. A atriz está até contratando potenciais pretendentes.

Bem, pelo menos um. Cam’ronum rapper, enviou uma mensagem direta para Long e a conheceu pouco depois na festa de aniversário de NBA agente Rico Pauloque é um dos Lebron James‘ os melhores amigos.

Na verdade, alguns fãs especularam que James facilitou o encontro entre o rapper e Long em retaliação por Udoka chamá-lo de “bi-h”.