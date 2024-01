Nia Long receberá $ 32.500/mês. em Apoio à Criança por Ime Udoka

Nia Long acabou de conseguir o que queria em sua batalha pela custódia com Milagre Udoka – um juiz fez com que ela recebesse apoio mensal… além disso, a maior parte do tempo dos pais para seu filho.

A atriz e treinadora da NBA – que se separou em 2022 em meio a alegações de infidelidade – chegou a um acordo no tribunal na segunda-feira… com um juiz assinando um acordo de custódia que define quem está pagando quem e com quem seu filho viverá. /passo a maior parte do tempo com.

De acordo com os documentos, obtidos pelo TMZ, na verdade é Nia quem receberá pensão alimentícia mensal – e mesmo que o tribunal tenha dito que ela poderia ter direito a mais de US$ 56 mil… os dois pais acabaram ficando com cerca de metade disso , com Ime concordando em pagar a ela US$ 32.500/mês.

O casal analisou suas finanças – assim como o tribunal – e descobriu que Ime ganha muito mais dinheiro treinando o Houston Rockets agora do que Nia … observando que ele tem mais de US $ 400 mil em renda líquida mensal disponível, enquanto ela só tem cerca de US$ 20 mil.

Agora, em termos de custódia… eles continuarão a compartilhar a custódia legal conjunta – mas Nia obterá a custódia física exclusiva com visitação razoável para Ime, conforme o tempo e o agendamento permitirem.

Eles observam em seus documentos que Ime viaja constantemente com a equipe e esse arranjo funciona melhor para todos. Todo o resto pertencente ao filho deles, Kez, é bastante equilibrado, Steven.

Lembre-se, Nia havia entrado com pedido exatamente para essa situação em agosto – e no início deste mês, ela e Ime chegaram a esses termos exatos em um acordo. Agora, ela tem tudo por escrito com um selo de aprovação… com o tribunal dando o veredicto, tornando-o oficial.