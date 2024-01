Nick Dunlap faz história após vencer o PGA Tour como amador

Nick Dunlapum jogador de golfe amador de 20 anos, fez uma transição histórica de amador para profissional no espaço de quatro dias após vencer o The American Express em La Quinta, Califórnia, tornando-se o primeiro amador a reivindicar a vitória no PGA Tour em 33 anos. .

Dunlap, estudante do segundo ano da Universidade do Alabama, havia vencido o Amador dos EUA no ano anterior. Seu triunfo no PGA Tour garantiu um tour card durante a temporada de 2026 e isenções imediatas em eventos importantes, incluindo Masters, US Open e PGA Championship.

Dunlap juntou-se a um distinto grupo de amadores que venceram eventos do PGA Tour, uma lista que inclui Phil Mickelsonque alcançou o feito em 1991, e Cary Middlecoffo primeiro amador a vencer no Tour em 1945.

Exemplos de amadores que viraram profissionais

Notável entre esses amadores que se tornaram profissionais é Frank Stranahanapelidado de “Toledo Strongman”, que venceu vários eventos do PGA Tour como amador e continuou uma carreira de sucesso como profissional.

Gene Menor, conhecido como “Gene the Machine”, venceu o San Diego Open de 1954 como amador e garantiu 28 títulos do PGA Tour como profissional, incluindo o US Open de 1961. De forma similar, Douglas Sanders venceu o Aberto do Canadá de 1956 como amador antes de conquistar 19 títulos do PGA Tour em sua carreira profissional.

Scott Verplank, campeão amador dos EUA em 1984, fez a transição de uma carreira amadora próspera para uma vitória no PGA Tour no Western Open de 1985. Tornando-se profissional em 1986, Verplank venceu quatro eventos adicionais do PGA Tour, demonstrando resiliência apesar de lidar com diabetes tipo 1.

Phil Mickelsonque se tornou profissional em 1992 depois de vencer o Northern Telecom Open como amador em 1991, tornou-se um dos jogadores de golfe de maior sucesso da história.