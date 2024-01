Nick Kyrgios culpa a ATP pela lesão de Djokovic: os jogadores sofrem o tempo todo

Novak Djokoviclesão no pulso direito, o que o atrapalhou na derrota para Alex de Minaur nas quartas de final da United Cup, é mais uma consequência das constantes trocas de bola no circuito profissional.

Pelo menos na turnê Antipodean, a Tennis Australia continua com a mesma bola Dunlop.

Novak Djokovic chega em 2024 com vitória na quadra de tênis

Enquanto a ATP continua trabalhando para unificar as mesmas bolas nos diferentes circuitos, uma para piso duro, uma para grama e outra para saibro, Nick Kyrgios pede que se apressem para evitar situações como a que vive o número um do mundo.

“A troca de bolas toda semana finalmente chegou ao pulso de Novak. A ATP realmente precisa fazer algo a respeito desse problema. Os jogadores sofrem o tempo todo”, escreveu o tenista australiano em suas redes sociais.

“Ok, os novatos que pensam que estou tirando o crédito de Alex são simplesmente idiotas. Demon é um jogador incrível e merece todo sucesso que surgir em seu caminho”, continuou ele.

Carlos Alcaraz concorda

Kyrgios, sem pontos e sem classificação, está fora do próximo Aberto da Austrália, justamente por causa de um problema no pulso. As reclamações sobre trocas de bola ficaram especialmente evidentes na última turnê asiática, onde cada torneio tinha uma bola diferente.

“Nunca vi tantas lesões nos pulsos, cotovelos e ombros no vestiário”, alerta Vasek Pospisilvice-presidente do PTPA, sindicato dos tenistas.

“Tenho tido problemas nos pulsos desde a última turnê americana por causa das trocas de bola”, diz Taylor Fritz, o décimo jogador da turnê.

Carlos Alcarazo segundo colocado que representa o futuro do tênis aos 20 anos, também tem uma opinião sobre o assunto: “A única coisa que eu mudaria no tênis é jogar todos os torneios o ano todo com a mesma bola. para adaptar o seu jogo. Em cada torneio a bola é diferente”.