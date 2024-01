Nick Saban mostra aula com mensagem para o novo técnico do Alabama, Kalen DeBoer, após a aposentadoria

Nick Saban deu um apoio entusiástico ao seu sucessor no Alabama depois que foi anunciado que eles iriam contratar Kalen De Boer como seu novo treinador principal.

DeBoer é uma das perspectivas mais brilhantes do futebol universitário devido ao seu impressionante histórico e agora assumirá, sem dúvida, o maior cargo do treinando Alabama.

Chiefs x Doplhins NFL Wild Card: Dog prevê o vencedor

Ele foi muito bem recebido pelos fãs ao chegar ao aeroporto de Tuscaloosa na sexta-feira, ao descer de um jato particular para iniciar seu novo mandato no Crimson Tide.

E Saban65 anos, que prometeu ajudar a universidade em seu próximo capítulo após anunciar sua aposentadoria, ficou claramente encantado com a nomeação.

“Ele tem um histórico comprovado de sucesso e é uma das mentes mais brilhantes do futebol”, Saban disse em um comunicado divulgado pelo Alabama.

“O técnico DeBoer tem um excelente entendimento do que é preciso para ser um técnico de sucesso, seja treinar, recrutar, desenvolver jogadores ou construir uma cultura.”

DeBoer postou um recorde de 25-3 em duas temporadas em Washington e tem 104-12 como treinador principal nas paradas em Sioux Falls, estado de Fresno e UW.

O jogador de 49 anos nunca treinou na SEC. No entanto, quando Saban foi contratado pela LSU em 2000 com idade semelhante, ele também nunca havia treinado na liga.

E isso funcionou muito bem para o Alabama, pois Saban se aposentou como líder de todos os tempos do esporte em campeonatos nacionais com sete títulos em seu nome.

Por que Nick Saban deixou o Alabama?

Saban deixou a NCAA em silêncio em 10 de janeiro deste ano, quando ele decidiu encerrar sua associação de 16 anos com a equipe, tendo ingressado em 2007.

Ele postou um incrível recorde de carreira de 297-71-1 em sua carreira universitária, com passagens por Toledo (1990), Michigan State (1995-99), LSU (2000-04) e finalmente Alabama (2007-23).

Ele vai embora com sete campeonatos nacionaisum recorde de 19-12 em jogos de bowl e um recorde de 9-5 no College Football Playoff.

Agora com 72 anos, Saban espera-se agora que passe para a transmissão, com a ESPN supostamente interessada em contratá-lo para seu programa ‘College GameDay’ depois de aparecer como analista em edições anteriores do programa.