Nick Wright critica os ‘malignos’ Aaron Rodgers e Pat McAfee por vincular Jimmy Kimmel à lista de Epstein

NIck Wright, um popular analista esportivo, não escondeu nada na manhã de quinta-feira ao discutir o quarterback do New York Jets Aaron Rodgers, que durante sua aparição semanal no The Pat McAfee Show sugeriu que Jimmy Kimmel está ligado ao falecido predador sexual Jeffrey Epstein.

Wright acredita que a mídia está hiperfocada na coisa errada: como os comentários de Rodgers afetarão o acordo da McAfee com a ESPN, cuja empresa controladora, a Disney, também é dona da ABC, empregadora de Kimmel. Em vez disso, o que é Wright? O anfitrião quer se concentrar em como o jogador indiscutivelmente mais poderoso da NFL está se transformando em uma “força maligna e perigosa”.

“Uma de nossas vozes mais proeminentes no esporte se tornou o rosto, a voz e, mais importante, o megafone para qualquer teoria maluca e incompleta que ele encontre na internet”, disse Wright. “E, infelizmente, é uma espécie de canário na mina de carvão com o que muitos de nós enfrentamos em nossas vidas pessoais com nossos amigos, familiares ou parentes”.

Desde então, a McAfee se desculpou por vincular Kimmel à lista de Epstein sem qualquer evidência, depois que o apresentador de TV da madrugada acessou o X (Twitter) para criticar Rodgers por colocar sua família em perigo com alegações infundadas.

Rodgers ainda não se desculpou e Wright acha que vai apenas considerar isso uma piada, embora ninguém ache engraçado.

Nick Wright é criticado por defender Jimmy Kimmel

Wright enfatizou como ninguém piscou quando Rodgers ligou Kimmel a Epstein porque ele tem “pingado lentamente” suas teorias da conspiração nos últimos anos. Na verdade, muitas pessoas defenderam o Jets QB quando o crítico esportivo tuitou o seguinte.

“Esta semana, um dos atletas mais famosos da América insinuou infundadamente e levianamente que um colega seu era um predador sexual e toda a discussão em torno disso tem sido sobre políticas e políticas da empresa, e não sobre o fato objetivo de que Rodgers foi ao fundo do poço. “, tuitou Wright. “Acho que estamos perdendo a floresta por causa das árvores aqui: Aaron Rodgers, sem dúvida o jogador mais poderoso da liga mais poderosa, é apenas rápido correndo por todos os cantos insanos da Internet e estamos todos insensíveis a isso. e sem precedentes.

“Eu realmente não me importo com o ângulo da McAfee ou da ESPN, isso não é da minha conta ou da minha preocupação. A evolução de Rodgers de ‘conspirador maluco’ para ‘voz totalmente maligna’ aconteceu em um ritmo recorde e ninguém parece se importar.”

Wright acredita que acusar alguém de ser um predador infantil não deve ser considerado levianamente, porque esse crime é o pior de todos. Rodgers deve ser responsabilizado por lançar teorias da conspiração e a McAfee não deve mais lhe dar uma plataforma.