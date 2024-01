Nicki Minaj faz piada sobre a falecida mãe de Megan Thee Stallion

Nicki Minaj não está brincando com sua briga com Garanhão Megan Thee … contando uma piada sobre a mãe de MTS, que faleceu há alguns anos.

O negócio é o seguinte: o homem de 41 anos entrou na plataforma de streaming Stationhead na sexta-feira para tirar mais algumas fotos no MTS – o culminar de um dia cheio de idas e vindas entre os dois ícones do rap.

O discurso começou bem normal – dizendo que Megan jogou as pessoas debaixo do ônibus como DaBaby dar Tory Lanez … e ela incluiu a mãe de Thee Stallion nessa categoria também.

Em 2021 – ao receber o prêmio Glamour Woman of the Year com lágrimas escorrendo pelo rosto – ela disse: “Quero agradecer à minha mãe porque ela me ensinou como ser a mulher que sou”… então, essa dissimulação de Nicki foi feita para cortar Megan profundamente.