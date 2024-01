Nicki Minaj revela ligação para seu pai pouco antes de ele ser atropelado e morto: Faz anos que não o ouço tão feliz

EUm fevereiro de 2021, um trágico acidente ceifou a vida de Nicki Minajo pai Roberto Maraj. O pai do cantor foi atropelado por um carro em Long Island e o motorista fugiu.

A artista se lembrou dele em seu site três anos depois.

“Foi a perda mais devastadora da minha vida. Tenho vontade de ligar para ele o tempo todo. Mais ainda agora que ele se foi (…) Que sua alma descanse no paraíso. Ele foi muito amado e será muito querido senti falta”, foram as palavras do artista nascido em Trinidad e Tobago.

Agora, poucos dias antes do aniversário de três anos de Roberto Maraja morte, Nicki Minaj revelou pela primeira vez o conteúdo da conversa telefônica que teve com o pai poucas horas antes de ele ser atropelado e morto.

O pai de Nicki Minaj estava ansioso para conhecer seu neto

A estrela e modelo do rap, em entrevista à Apple Music, revelou que seu pai ligou para ela pouco antes de morrer.

“Normalmente não atendo o telefone quando estou com o bebê. Mas vi que era meu pai e algo dentro de mim disse: ‘atenda’. , ‘Querida, posso voar na segunda-feira? Ele estava esperando há muito tempo pela oportunidade de vir me ver e me ajudar. E eu continuei insistindo: ‘Vamos, venha'”, disse ela.

De acordo com o que ela contou ao Apple Music, os dois planejavam se encontrar em breve, principalmente para Roberto poderia conhecer pessoalmente seu primeiro neto, filho de Nicki. A artista disse que seu pai estava mais feliz do que de costume, pois ela o tinha visto apenas algumas vezes e por videochamada.

Contudo, algumas horas depois, Nicki Minaj recebeu outra ligação. Desta vez foi sua mãe, Carol, e o motivo não foi outro senão dar-lhe a trágica notícia da morte de seu pai.

“Ela me disse que não sabia o que iria acontecer e que me ligaria de volta. E de repente, tudo começou a girar. tão feliz há anos”, revelou a cantora.