Nicole Kidman e seus problemas com altura em Hollywood: fui chamada de storky

Nicole KidmanO início da indústria de Hollywood não foi fácil. A atriz australiana, em entrevista ao ‘The Radio Times’, confessou que recebeu muitas críticas e ridicularizações. Na verdade, alguns previram que por causa dos seus 1,80 metros ela não teria sucesso no filmes. “Você não vai ter carreira, você é muito alto”, ela chegou a ouvir.

É claro que eles estavam errados, pois Nicole Kidman é uma das figuras mais consagradas de Hollywood: ganhou o Oscar de melhor atriz em 2003 por seu papel em ‘As Horas’ e acumulou cinco indicações ao longo de sua carreira.

Nicole Kidman confessou que na verdade mentiu sobre sua altura para conseguir um papel. Em certas audições as exigências nesse sentido eram rígidas e a atriz australiana foi obrigada a tirar centímetros para ter uma chance.

“Disseram-me: ‘Você não terá carreira. Você é muito alto'”, afirmou ela na entrevista.

“Fui chamado de ‘torky’. [People would say]’Como está o ar aí em cima?!’ [Now I get]’Você é muito mais alto do que eu pensava’ [and then] lutando com a altura dos meus saltos.”

“Sempre que você vai para o tapete vermelho, eles mandam os sapatos, e os sapatos são sempre tão altos. E eu fico tipo, ‘Eles têm salto gatinho? Vou ser a pessoa mais alta – a girafa! ‘ “

“Tive que falar para passar pela porta, porque eles estavam medindo você antes de você entrar. Fiquei mortificado.”

Além das desvantagens de sua altura, a atriz australiana tomou nota do que viveu e transmitiu a lição aprendida às suas duas filhas: “O que realmente importa é como você permite que outras pessoas digam sim ou não para você e se você aceite isso”. Neste sentido, o vencedor do Óscar de 2003 considera que as inseguranças físicas não devem ser importantes e sublinhou a importância da “resiliência” interna.

As atrizes mais altas de Hollywood

Nicole Kidman se destaca pela altura em Hollywood graças aos seus 1,80 metros de altura, mas não é a atriz mais alta. Neste ranking específico encontramos nomes como Gwendoline Christie (1,91m), Elizabeth Debicki (1,90m), Brooke Shields (1,83m), Sigourney Weaver (1,83m), Allison Janney (1,83m), Jane Lynch (1,83m), Uma Thurman (1,80m), Blake Animado (1,78m) ou Zendaya (1,78m).