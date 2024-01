Nicole Kidman mentiu sobre altura para conseguir papéis no início da carreira

A vencedora do Oscar contou que costumava mentir sobre sua altura durante uma entrevista recente ao “Podcast da Rádio Tempos” … admitindo que ela reduziu meia polegada de suas estatísticas quando os diretores de elenco perguntaram.

A estrela australiana diz que as pessoas a chamaram de “perseguidora” quando ela entrou no cenário de atuação e disseram que uma mulher alta como ela não teria carreira.

No entanto, isso mudou nos últimos anos, com Kidman dizendo: “Agora, eu entendo: ‘Você é muito mais alto do que eu pensava’, ou homens lutando para decidir a altura dos meus saltos”.