Nigel Lythgoe deixa o cargo de ‘So You Think You Can Dance’ após processo de Paula Abdul

Nigel Lythgoe não participará da edição deste ano de “So You Think You Can Dance” … tomando a decisão depois que acusações de agressão sexual foram feitas contra ele por Paula Abdul.

Nigel disse ao TMZ: “Informei os produtores de ‘So You Think You Can Dance’ sobre minha decisão de deixar de participar da série deste ano. Fiz isso com o coração pesado, mas de forma totalmente voluntária, porque este grande programa sempre foi sobre dança e dançarinos, e é aí que seu foco precisa permanecer.”

Nigel acrescenta: “Enquanto isso, estou me dedicando a limpar meu nome e restaurar minha reputação”.

TMZ divulgou a história … Abdul entrou com uma ação judicial contra Nigel na semana passada, alegando que ela havia sido abusada sexualmente por ele em pelo menos duas ocasiões – uma vez quando ela era jurada no “American Idol” e novamente enquanto trabalhava no ‘SYTYCD’.

Durante o incidente do ‘Idol’, ela diz que Nigel agarrou seus seios e órgãos genitais enquanto tentava beijá-la no elevador. Paula afirma que Nigel tentou forçá-la durante “SYTYCD”.