Nikkole Teja se aposenta do futebol aos 24 anos e já é estrela do OnlyFans

Anascido na América Nikkole Teja deixou Pessoas Femininas apenas 19 dias após assinar com a seleção mexicana, anunciando sua aposentadoria do futebol aos 24 anos.

Após o anúncio de sua aposentadoria, especulou-se que a aposentadoria da estrela da mídia do futebol seria para seguir uma carreira como criadora de conteúdo para OnlyFans, um popular site adulto sem censura.

Nikkole Teja disputou 32 partidas pelo Necaxá Feminino entre 2022 e 2023, e não jogou nenhum minuto por Pessoas Femininas nas quatro primeiras rodadas do Clausura 2024 Liga MX Femenil.

Durante o período entre seu tempo com Necaxá Feminino e ela assinando com Pessoas Femininaso player se dedicou a vender conteúdo exclusivo para adultos apenas no OnlyFans.

“Abri uma conta OnlyFans porque o público pediu”, Nikkole Tejaque tem quase meio milhão de seguidores no Instagram, admitiu na época.

Seus assinantes tiveram que pagar US$ 17,50 por mês para ter acesso às 73 fotos exclusivas e aos 11 vídeos postados até agora no OnlyFans, onde ela se define como uma “atleta profissional”.

Nikkole Teja anuncia sua aposentadoria do futebol aos 24 anos

“Se esta for a única vida que vou viver, estou feliz por ter conhecido e amado o futebol. Se houver outra vida depois desta, espero reencontrá-la e sentir que o futebol também me ama. , aos 18 anos, sem conhecer ninguém e sem falar a língua. Mas sempre tive o sonho de jogar futebol profissionalmente e aqui consegui alcançar isso. Não há mais nada a provar para ninguém ou para mim mesmo. Eu sei o que valho como jogadora, filha, amiga e acima de tudo como pessoa. Não vou me arrepender de ter saído. Mas vou me arrepender de experiências que tive que passar, mas algumas fugiram do meu controle. Tomei a decisão nada fácil me aposentar do futebol profissional. Obrigado a todos que fizeram parte dessa jornada e sempre me apoiaram. Vocês me ajudaram nos meus momentos mais sombrios, mas também estiveram lá em alguns dos melhores momentos da minha vida”, Nikkole Teja postou em sua conta do Instagram anunciando sua aposentadoria do futebol.

Em sua conta no X, no Twitter, a ex-futebolista precisou esclarecer a uma torcedora que “não estou grávida”.

“Clube Pessoas Femininas informa que Nikkole Teja decidiu realizar projetos pessoais independentes do futebol, por isso está deixando nosso time. Agradecemos o profissionalismo durante sua passagem pela instituição e desejamos sucesso no que vier a seguir”, disse Pessoas Femininas em sua conta X (Twitter) comunicando a saída do jogador.