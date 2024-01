Nikola Jokic e seu recorde de 25 jogos melhor que Michael Jordan, LeBron James, Kobe Bryant...

Nikola Jokić continua acumulando performances e recordes extraordinários. O gigante sérvio provou que pode vencer, com o seu Nuggets de Denver‘2023 anel contra o calor de Miamie validou seu ‘estilo’ único, como centro com alma de armador.

Tudo o mais que ele consegue é a confirmação de seu status de estrela. Ele continua liderando os campeões em seu caminho para mais sucesso e seu último desempenho escandaloso deixou todo mundo falando: 42 pontos (15/20 em TC e 12/14 em lances livres), 12 rebotes, 8 assistências e nenhuma virada para atacar o Feiticeiros de Washington (104-113). No intervalo ele tinha 26 pontos, mais que todos os titulares do adversário.

Jokic e outros jogadores da NBA falam sobre o técnico Dejan Milojevic

Esta não é apenas mais uma performance, são números totalmente “ridículos” ou “impossíveis”. E não é a primeira vez. Nos últimos 25 jogos ele tem recordes que ninguém mais na NBA conseguiu fazer na história. 25,4 pontos por noite, 10,9 rebotes, 8,8 assistências, 1,3 bloqueios, um roubo de bola e algumas estatísticas de arremessos malucos: 74,9% no TC, 57,1% no triplo, 85,5% nos lances livres… e a maior eficiência vista: 79,8 no ‘tiro verdadeiro’, um número que indica o quanto os tiros funcionam somando todos os tipos de tiros.

Existe um jogador melhor por aí?

Jokic abre um debate que, curiosamente ou não, só aparece na temporada regular, pois nos Playoffs foi ele o responsável por fazê-lo desaparecer. Ele é o melhor jogador do mundo? Outros nomes aparecem, com Joel Embiid sendo o mais repetido. “Se você não gosta de Jokic, não sei o que procura na vida”, disse Michael Malone, seu treinador. Ele é o primeiro a chamar a atenção, ainda mais com um desempenho galáctico como o de Washington em um jogo decente dos Wizards.

“É a primeira vez na minha carreira que estou apenas esperando para ver como eles tentarão detê-lo”, acrescentou. O nível de Jokic era tão alto que seu treinador ficou pasmo. Uma martelada constante na zona, capaz de encontrar companheiros e somar mais uma vitória para o Nuggets. São 30, com 14 derrotas. Em terceiro lugar no Oeste, mas perto de todos os favoritos.