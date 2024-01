Niners completam recuperação de 17 pontos para os principais Leões e enfrentam Mahomes no Super Bowl

BRock Purdy lançou para 267 jardas e um touchdown, e o San Francisco 49ers recuperou de 17 pontos no intervalo para vencer o Detroit Lions por 34-31 no domingo e chegar ao Super Bowl.

O 49ers (14-5) marcou 17 pontos em um intervalo de oito minutos no terceiro quarto para empatar o jogo do campeonato da NFC e depois se afastou no quarto período para ganhar uma revanche contra o Kansas City depois de perder para o Chiefs no Super Bowl quatro anos atrás.

San Francisco conseguiu a quarta recuperação de 17 pontos ou mais em um jogo pelo título da conferência, graças a algumas grandes jogadas de Purdy e erros graves dos Leões (14-6), incluindo duas quartas descidas fracassadas na área de field goal. Detroit não conseguiu alcançar o primeiro Super Bowl da história da franquia.

Os céticos de Purdy silenciados

Depois de ser questionado sobre se poderia liderar um retorno, Purdy já fez isso duas vezes em poucas semanas. Ele planejou uma campanha de vitória no quarto período para vencer o Green Bay na semana passada e depois teve uma recuperação ainda maior contra os Leões.

Christian McCaffrey teve duas corridas de TD e o reserva pouco utilizado Elijah Mitchell marcou em uma corrida de 3 jardas para fazer 34-24 com 3:02 para o final, enquanto os Niners superavam o obstáculo do jogo do título da conferência depois de perder as últimas duas temporadas.

Os Niners perderam uma vantagem de 10 pontos no quarto período do jogo do campeonato da NFC contra o Los Angeles Rams, há dois anos, e então foram forçados a jogar grande parte da derrota no jogo do título do ano passado na Filadélfia sem um quarterback funcional depois que Purdy machucou o cotovelo. o ataque inicial e o quarto atacante Josh Johnson saiu com uma concussão no início do terceiro quarto.

Mas São Francisco conseguiu fazer a longa jornada de volta a este estágio e agora está em posição de entregar à franquia o sexto título do Super Bowl, o primeiro desde a temporada de 1994.

Detroit não consegue fazer o trabalho

Uma temporada mágica para os Leões terminou em desgosto. Detroit continua sendo o único time a jogar todas as temporadas da era do Super Bowl sem chegar ao jogo final. Parecia que este poderia ser o ano para acabar com a seca, quando o Detroit venceu jogos consecutivos dos playoffs depois de vencer apenas um nas 56 temporadas anteriores.

Mas os Leões não conseguiram terminar o trabalho, apesar de terem uma vantagem de 24-7 no intervalo.

San Francisco se contentou com um field goal no primeiro lance do segundo tempo, antes que o jogo virasse completamente em quatro minutos.

O técnico do Detroit, Dan Campbell, optou por tentar na quarta para 2 do San Francisco 28, mas Josh Reynolds não conseguiu segurar um passe de Jared Goff, levando a uma virada nas descidas.

Os Leões então pareciam ter uma interceptação potencial quando o passe profundo de Purdy atingiu Kindle Vildor na máscara facial, mas a bola apareceu e foi pega para um ganho espetacular de 51 jardas por Brandon Aiyuk. Purdy encontrou Aiyuk três jogadas depois para um placar de 6 jardas.

Jahmyr Gibbs então se atrapalhou na jogada seguinte da scrimmage, estabelecendo uma corrida de 1 jarda de McCaffrey para empatar o jogo em 24.

A partir daí, as coisas só pioraram para os Leões, com Reynolds dando outro passe na terceira descida, levando a um punt que Detroit teve a chance de derrubar no 1, mas errou.

Purdy então levou os Niners a um field goal de 33 jardas de Jake Moody e sua primeira vantagem no jogo.

Campbell evitou a chance de um field goal que empatou o jogo na quarta para 3 do Niners 30 no meio do quarto período. Goff lançou um passe incompleto e os Niners dirigiram para o touchdown seguro.

Goff adicionou um passe TD para Jameson Williams faltando 56 segundos para o fim, mas o 49ers recuperou o chute lateral para selar a vitória. Goff finalizou 25 de 41 para 273 jardas e um touchdown.

Os anunciados sete atacantes do San Francisco não tiveram resposta no primeiro tempo para a linha ofensiva do Detroit, que repetidamente abriu grandes buracos, dando aos zagueiros vários metros antes mesmo do primeiro contato.

Os Leões correram 148 jardas no primeiro tempo, recebendo corridas de TD de Williams, David Montgomery e Gibbs.

Michael Badgley adicionou um field goal tardio para dar ao Detroit uma vantagem de 24-7 no intervalo, empatando com a segunda maior pontuação para um time de estrada no primeiro tempo de um jogo pelo título de conferência desde a fusão NFL-AFL.