Nome de Taylor Swift pesquisável novamente no X após fiasco de AI Sex Photos

Taylor Swift fãs ao redor do mundo podem respirar aliviados… a mega estrela pop pode ser pesquisada novamente no X!!!

Em um comunicado divulgado na segunda-feira, o representante de X, Joe Benarroch deu a notícia sobre Taylor depois que seu nome foi impedido de ser pesquisado na plataforma no fim de semana passado, após uma enxurrada de imagens de IA sexualmente explícitas do cantor.

Benarroch escreveu que X restabeleceu todas as pesquisas por Taylor após bloqueá-las temporariamente devido às imagens obscenas.

Como lembram milhões de fãs de Taylor, eles acordaram no sábado com a dura realidade de não serem capazes de procurar o gigante da música no X.