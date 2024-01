Nome sujo PERDE direito ao BOLSA FAMÍLIA 2024? Entenda a POLÊMICA

Está mais do que confirmado para 2024, o subsídio do Bolsa Família. Este assegura uma quantia básica de R$ 600 destinada aos cidadãos brasileiros inseridos no CadÚnico em situação de vulnerabilidade social.

Contudo, para se qualificar e receber os benefícios, é necessário atender a certos critérios estabelecidos. Entre esses critérios, foi implementado recentemente, a questão da regularidade do CPF. Isso culminou em muitas dúvidas, uma vez que nem todos sabem diferenciar o CPF irregular do CPF negativado.

CPF irregular x CPF negativado no Bolsa família

Aquelas famílias cujos membros possuam um CPF considerado inadequado (irregular, suspenso ou nulo) estão enfrentando a interrupção dos pagamentos. Contudo, é crucial salientar que a inadequação do documento não se refere a situações onde o indivíduo mantém débitos pendentes.

Em outras palavras, aqueles cidadãos com histórico financeiro comprometido ou inclusos em qualquer relação de inadimplência podem manter o direito de receber o subsídio. Contudo, devem atender a todos os outros critérios de elegibilidade.

Conheça as diretrizes para o recebimento deste benefício

Dentre os requisitos, o parâmetro de renda se destaca como elemento fundamental, devendo ser respeitado por todos os inscritos no programa. A fim de qualificar-se para os benefícios, o montante financeiro mensal por indivíduo dentro da família não deve exceder R$ 218. Se esse valor for superado, a família perde a qualificação para a obtenção dos pagamentos.

Adicionalmente, é imprescindível a inclusão no CadÚnico. Por meio dessa compilação de informações, o governo identifica e prioriza as unidades familiares aptas a serem beneficiadas pelo programa.

A formalização do cadastro deve ocorrer de forma presencial, diretamente em um estabelecimento do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social ) situado nas proximidades da moradia da família. Durante o procedimento de inscrição, o representante legal da família deve providenciar a documentação oficial referente a todos os integrantes residentes no domicílio.



Calendário de janeiro do Bolsa Família

O cronograma de pagamentos para o mês de janeiro inicia-se no dia 18 e se estende até o último dia do mês, que é o dia 31. Durante um período de ao menos dez dias úteis, aproximadamente 21 milhões de unidades familiares estarão aptas a receber os benefícios financeiros.

É importante notar que as datas de pagamento são organizadas conforme o final do NIS do titular do cartão. Aqui está a distribuição das datas:

Com NIS terminado em 1: o benefício será creditado no dia 18 de janeiro;

Com NIS terminado em 2: o benefício será creditado no dia 19 de janeiro;

NIS terminado em 3: o benefício será creditado no dia 22 de janeiro;

NIS terminado em 4: o benefício será creditado no dia 23 de janeiro;

Com NIS terminado em 5: o benefício será creditado no dia 24 de janeiro;

Com NIS terminado em 6: o benefício será creditado no dia 25 de janeiro;

NIS terminado em 7: o benefício será creditado no dia 26 de janeiro;

NIS terminado em 8: o benefício será creditado no dia 29 de janeiro;

Com NIS terminado em 9: o benefício será creditado no dia 30 de janeiro;

Com NIS terminado em 0: o benefício será creditado no dia 31 de janeiro.

Portanto, é fundamental que os beneficiários estejam cientes da data específica de pagamento, conforme o final do Número de Identificação Social presente em seus cartões. Isso garante que as famílias possam planejar e gerenciar seus recursos de maneira eficaz, aproveitando ao máximo os benefícios concedidos pelo programa.

Em conclusão, o cronograma de pagamentos do programa Bolsa Família para janeiro oferece uma estrutura organizada e sistemática para a distribuição dos benefícios. Dessa forma, as famílias beneficiárias receberão seus recursos de forma justa e equitativa.

Cumprimento das regras é essencial

É crucial ressaltar a importância da regularidade do CPF. Afinal, a situação regular na Receita Federal garante os repasses do Bolsa Família.

O programa tem como objetivo principal proporcionar condições mínimas de bem-estar e dignidade às famílias beneficiárias. É dessa forma que se contribui para a redução da pobreza e desigualdade social no país.