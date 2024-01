Norman Jewison, diretor de ‘Jesus Cristo Superstar’, morre aos 97 anos

Embora sua maior reivindicação à fama seja, talvez, o musical de 1973 – adaptado da famosa peça da Broadway – Norman tem vários filmes notáveis ​​​​em seu currículo ao longo dos anos … incluindo ‘Moonstruck’, ‘In the Heat of the Night’ e ‘The Hurricane’, só para citar alguns.

Outros filmes que dirigiu ao longo de sua carreira … ‘Fiddler on the Roof’, ‘The Cincinnati Kid’, ‘Rollerball’, ‘And Justice for All’, ‘Best Friends’, ‘FIST’, ‘A Soldier’s Story’ ‘ Inês de Deus,’ ‘No campo’, ‘Só você’, ‘Jantar com amigos’ … e muito mais.