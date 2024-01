North West mostra seu novo Diamond Grill em uma selfie de perto

Kim Kardashianfilha noroeste tem uma nova grade de diamante – talvez inspirada no novo trabalho odontológico do papai – e ela está exibindo-a no TikTok.

A selfie brilhante da menina de 10 anos foi carregada na quarta-feira em sua conta conjunta, que ela compartilha com sua mãe … e Kim legendou a revelação brilhante com: “As coisas que minha filha faz no meu telefone, haha”.

North separa os lábios para dar uma olhada de perto em suas novas joias dentárias deslumbrantes… poucas semanas depois de exibir outra grelha de um vídeo na época do Natal.

A foto foi aninhada em meio a uma montagem de imagens que ofereciam um vislumbre adicional de sua vida com seus amigos e primos – um jantar Hibachi, viagens à Disneylândia e Universal Studios e treino de basquete… além disso, uma selfie de Kim incluída para sempre medir.

A maçã do Norte não está caindo longe de Kim e Kanye West‘s árvores … uma fonte disse ao TMZ Ye também está lançando uma nova churrasqueira permanente de US $ 850 mil do Dr. Thomas Connellyo dentista por trás Post Malone, Lil Yachty dar Odell Beckhamtransformações do sorriso.

Disseram-nos que ele definitivamente NÃO removeu todos os dentes para substituí-los pelas dentaduras de titânio de US$ 850 mil… como alguns relatórios afirmam.

Kim também exibiu sua própria coleção de churrasqueiras nas redes sociais ao longo dos anos – principalmente como parte de sua campanha 2021 KKW Beauty.

Enquanto isso, Kim também está ocupado no TikTok… dando aos fãs um tour de seu escritório na SKKN, completo com capas de revistas adornando a parede e manequins