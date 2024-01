Not Logan Paul (Rodney Petersen) relata 8 grampos na cabeça e concussão grave na briga de Nate Diaz

Rodney Petersen, também conhecido como Not Logan Paul por sua próxima aparição, Misfits Boxing 12, disse que tem “sorte de estar vivo” depois de sofrer uma concussão grave e receber oito grampos na cabeça em uma briga com Nate Diaz.

Petersen, um MMA amador e veterano do boxe famoso com um recorde de 0-6, disse ao Misfits que gostaria de uma segunda luta sancionada com Diaz depois de ser sufocado pelo veterinário do UFC na Bourbon Street, em Nova Orleans.

“Se ele quiser lutar comigo no ringue, sim, mas no que diz respeito às ruas, não havia dinheiro para ganhar com isso”, disse Petersen em um novo vídeo. “Se ele quiser boxear, com certeza eu lutaria com ele amanhã.

“Se ele quiser fazer uma luta de MMA, você vai ter que me dar algum tempo para treinar… talvez cinco ou seis anos?”

Diaz se entregou à polícia de Nova Orleans em abril passado, depois que um mandado de prisão foi emitido por suspeita de agressão de segundo grau. Os promotores finalmente decidiram não apresentar acusações contra o nativo de Stockton, Califórnia, de 38 anos.

Petersen disse que se apresentou a Diaz no evento Misfits Boxing 6, ao qual Diaz compareceu para apoiar o companheiro de equipe Chris Avila.

“Ele disse: ‘Você é o falso irmão Paul’”, disse Petersen. “Eu fico tipo, ‘Sim! Estou, cara! É incrível!’”

Diaz chamou a atenção de Petersen quando ele supostamente jogou uma garrafa de água no astro de reality show Chase DeMoor, provocando uma breve confusão no evento. Mas o sósia de Paul disse que tudo estava bem até a festa pós-evento, quando Diaz e uma grande comitiva saíram para enfrentar DeMoor.

“Eu fui até ele e pensei, ‘Ei cara, acalme-se’”, disse Petersen. “Eu teria comprado uma bebida para ele. Eu não pensei que ele fosse… ele vem até mim, agarra minhas duas mãos, eu fico tipo, ‘Uau, cara, acalme-se.’ Ele agarra minhas duas mãos, joga-as no chão, lança um gancho, pousa no meu queixo e me puxa para uma guilhotina.

“Não só estou sendo sufocado pelo maldito Diaz do Nate, mas também tenho dois amigos do Nate – um deles no UFC – me dando um soco nas costelas. Neste momento, tenho quase certeza de que já estava dormindo. Esse estrangulamento foi apertado.”

Considerando tudo isso, Petersen estava de bom humor com o episódio e não parecia ter qualquer má vontade em relação a Diaz. Com uma briga de Misfits e uma série de aparições como sósia, ele estava vivendo seu sonho como um influenciador que também trabalha em dois empregos de tempo integral para sustentar sua família.

Petersen brincou dizendo que ele realmente lutaria com Diaz em qualquer circunstância – todas elas o beneficiariam no final.

“Vou lutar com ele amanhã”, disse ele. “Eu não dou a mínima. No final das contas, é dinheiro.”

Abaixo está a entrevista completa de Petersen.