Notícias da MLB: Aubrey Huff foi tão exposto pelo influenciador conservador que deletou sua conta no Twitter / X

Fvermes Jogador da MLB e bicampeão da World Series, Aubrey Huffestabeleceu-se como uma personalidade ‘MAGA’ por seu apoio ao ex-presidente Donald Trump e suas opiniões conservadoras, o que lhe rendeu muitos detratores. No entanto, recentemente nem mesmo seus pares conservadores conseguem suportá-lo hoje em dia.

Recentemente, Huff recentemente postou em sua conta no Twitter/X pesando em uma rivalidade entre Isabella DeLuca e Rachel Wilsonque são ativistas e influenciadores de direita, afirmando que tudo o que DeLuca tem a oferecer é “sua sexualidade”.

A resposta de DeLuca foi devastadora

Obviamente, isso não agradou à influenciadora, pois ela expôs o ex-jogador da MLB vazando um DM que Huff enviou a ele no dia de Natal dizendo ‘Ei, lindo, vamos Colab [collaborate] sobre coquetéis e decisões erradas”, incluindo um emoji de rosto piscando.

DeLuca acrescentou no tweet: ‘É por isso que você me mandou um dm? Por causa da minha “auto-estima delirante” e “necessidade desesperada de atenção?”. Huff foi tão exposto que deletou sua conta no Twitter / X por ser ‘casado’ e ‘pai de dois filhos’, como afirmou na biografia de sua conta agora extinta.

Huff conhece bem a polêmica

Aubrey Huff conhece bem a controvérsia, já que suas opiniões conservadoras e comentários racistas o afastaram da MLB, já que ele não foi convidado pelo San Francisco Giants para a comemoração do 10º aniversário da vitória na World Series de 2010, após alguns comentários islamofóbicos que ele fez em 2020.

Ele também fez alguns comentários misóginos sobre a técnica do Giants, Alyssa Nakken, a primeira técnica feminina da MLB, que o levou a mais críticas por parte dos fãs e da mídia.