Notícias da MLB: Ingressos para o Caribbean Series 2024: Quanto custará para você assistir ao torneio este ano?

Etudo está pronto para o início do Série Caribenha 2024 em Miami, que terá início no dia 1º de fevereiro com a participação de sete seleções, incluindo a Nicarágua, que estreia no torneio.

O restante das equipes vem de outros países latino-americanos, incluindo o República Dominicana, que atualmente detém o título. México, Porto Rico e Venezuela, todos parte da Confederação Caribenha de Beisebol Profissional, também participam.

E também há três países convidados, com Panamá, Curaçao e a já mencionada Nicarágua compondo os números.

A edição de 2024 do Série Caribenha será um evento histórico, pois será o primeiro a ser realizado em um Estádio da Liga Principal de Beisebol nos Estados Unidos e será organizado pela MLB.

A Série Caribenha é disputada desde 1949 e, pela primeira vez desde 1991, acontecerá fora das sedes dos times participantes. Na ocasião, também foi realizado em Miami, cidade sinônimo de fãs latinos.

Este ano, os torcedores do LoanDepot Park presenciarão nove dias consecutivos de intensa ação, com um total de 25 jogos em oferta para quem tiver ingressos.

Quais equipes participarão do Miami 2024 Caribbean Series?

Estas são as equipes que participarão da edição deste ano:

Laranjeiras de Hermosillo, no México

Crioulos de Caguas de Porto Rico

Curaçao Sóis de Curaçao

Gigantes de Rivas da Nicarágua

Federados de Chiriqu do Panamá

Tigres Licey da República Dominicana

Tubarões de La Guaira da Venezuela

Quanto custam os ingressos para a Série Caribenha de 2024?

A venda de ingressos começou em setembro, enquanto os ingressos individuais começaram a ser vendidos em dezembro, com 250 mil ingressos já vendidos. No entanto, taqui ainda há ingressos disponíveis, de acordo com o site Fansided.

O custo dos ingressos varia dependendo do local e fase do torneio. Com base nisso, o site indica que para o round-robin há ingressos a partir de US$ 10 nas arquibancadas. Também há vagas por US$ 20 e US$ 30, mas se você quiser estar mais perto do campo, terá que pagar entre US$ 200 e US$ 250.

Para o fase semifinal, há ingressos que custam US$ 25 na seção chamada Home Run Porch. Vai até US$ 30 no nível Legends, US$ 35 e US$ 40 perto das linhas e bullpen e no nível Legends Platinum, e US$ 50 para assentos próximos ao home plate.

Os ingressos normais custam em diferentes categorias de $ 50, $ 60, $ 75, $ 80, $ 90, $ 100, $ 115 e $ 125. Para os melhores lugares da casa para o semifinais e final, Os ingressos para camarote VIP custam de US$ 500 a US$ 550.