Notícias da MLB: Julio Urias enfrenta acusações de contravenção após decisão do promotor sobre caso de violência doméstica

TO Gabinete do Procurador Distrital do Condado de Los Angeles anunciou na terça-feira que não irá prosseguir com acusações criminais contra ex- Dodgers jarro Júlio Urias, que foi preso por suspeita de violência doméstica. Em sua planilha de avaliação de acusações, o escritório afirmou que “nem os ferimentos da vítima nem o histórico criminal do réu justificam um registro de crime”.

Esta decisão significa que o caso será agora considerado por acusações de contravenção pelo Gabinete do Procurador da Cidade de Los Angeles. Após a prisão de Urias, Liga Principal de Beisebol (MLB) iniciou uma investigação independente sobre o incidente. No entanto, a MLB provavelmente aguardará a decisão do procurador da cidade antes de determinar qualquer suspensão potencial para Urias.

Este desenvolvimento ocorre depois que Urias foi suspenso por 20 jogos pela MLB em agosto de 2019, após uma prisão por suspeita de agressão doméstica. Notavelmente, ele não foi acusado criminalmente nesse incidente. Se a MLB decidir suspender Urias novamente, ele se tornará o primeiro infrator reincidente sob a política de violência doméstica da liga, que foi estabelecida em agosto de 2015.

O incidente que levou à prisão de Urias ocorreu na noite de 3 de setembro, quando ele era suspeito de lesão corporal na esposa e posteriormente colocado em licença administrativa pela MLB. Isso efetivamente encerrou sua temporada. A altercação ocorreu no estacionamento do Estádio BMO após uma partida de futebol do LAFC, onde uma testemunha observou Urias brigando fisicamente com sua esposa. Ele foi libertado sob fiança de US$ 50.000 na manhã seguinte.

O futuro de Urias está no ar

A divisão de crimes graves da Patrulha Rodoviária da Califórnia conduziu uma investigação completa de três meses sobre o incidente antes de entregar o caso ao gabinete do promotor público em 11 de dezembro. De acordo com a planilha de avaliação de acusações, Urias supostamente empurrou a vítima contra uma cerca e “puxou ela pelos cabelos ou ombros.”

Urias, que saiu do México ainda jovem, teve uma carreira promissora no Dodgers. Apesar de ter enfrentado uma grande cirurgia no ombro, ele fez contribuições significativas para equipes de nível campeão e até desempenhou um papel crucial na World Series de 2020. No entanto, o seu futuro na MLB parece agora incerto, mesmo na ausência de uma condenação criminal.

Antes do incidente, esperava-se que Urias conseguisse um contrato lucrativo no mercado de agente livre devido ao seu potencial. No entanto, seu comportamento fora de campo lançou uma sombra sobre seu futuro na liga. O resultado das considerações do procurador da cidade e qualquer suspensão potencial da MLB provavelmente terão um impacto significativo no futuro da carreira de Urias.