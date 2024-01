Notícias da MLB: Snell, Imanaga, Bellinger, Chapman: os melhores agentes livres disponíveis na MLB

TO mercado de agência livre da MLB foi livre de distrações com a adição do japonês Shohei Ohtani e Yoshinobu Yamamoto para o Los Angeles Dodgerse agora as equipes podem revisar seus orçamentos e procurar adicionar os talentos necessários ao seu elenco para a próxima temporada da Liga Principal de Beisebol.

Existem várias estrelas na lista de agentes livres em diversas posições, claro que o rodízio inicial é um dos que mais se destacam, mas há times que precisam reforçar sua escalação com outfielders que possam ajudar a defesa também com os braços. seu poder com o bastão.

A lista de arremessadores iniciais disponíveis inclui Blake Snellque é uma das principais escolhas do Los Angeles Angels para superar o golpe da derrota Ohtani.

Também entre os talentos premiados estão Jordan Montgomerydo Japão Shota Imanaga e Marcus Stromanenquanto entre os que fecham o melhor é Josh Haderque pode acabar com os atuais campeões, os Texas Rangers.

No campo externo, e principalmente nas rebatidas poderosas, os dois mais procurados são Cody Bellingerque poderia permanecer com o Chicago Cubs, e Matt Chapmancom o San Francisco Giants em uma nova tentativa de trazer estrelas para sua escalação.

Também chamam a atenção JD Martinez, Rhys Hoskins, Jorge Soler e Teoscar Hernandez.

Lista da MLB dos melhores disponíveis em agência gratuita

Lançadores iniciais

Blake Snell

Jordan Montgomery

Marcus Stroman

Shota Imanaga

Clayton Kershaw

Brandon Woodruff

Bullpen

Hyun Jin Ryu

Aroldis Chapman

Josh Hader

Alex madeira

Michael Lorenzen

Sean Maná

Mike Clevinger

David Robertson

Jordan Hicks

Roberto Stephenson

Jogadores de campo