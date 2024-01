Notícias da MLB: Trevor Bauer admite seus erros e manda uma mensagem para a MLB: ainda sou um dos melhores do mundo

NArremessador vencedor do prêmio Cy Young da Liga Nacional Trevor Bauer foi marginalizado de MLB desde 2021, depois que surgiram alegações de abuso sexual contra ele por várias mulheres e, embora não tenha havido consequências criminais, ele recebeu uma suspensão da Liga Principal de Beisebol.

Na verdade, Bauer recebeu a suspensão mais longa da história da MLB quando foi punido por 194 jogos por violar a política de abuso sexual da Liga Principal de Beisebol.

O Los Angeles Dodgers encerrou o vínculo de trabalho com o arremessador e em 2023 jogou no Japão pelo NPB Yokohama DeNa Baystarsonde foi um dos melhores arremessadores do circuito.

Bauer admitiu seus erros e afirma ter ‘mudado’

Hoje, Bauerlembrado por ter uma personalidade dura e abrasiva, mostra-se como uma pessoa diferente buscando o favor de qualquer time da MLB que queira lhe dar outra chance, como mencionou em entrevista à Fox News, admitindo seus erros do passado.

Bauer jogou pela última vez na temporada de 2021 com o Los Angeles Dodgers, acabando de assinar um contrato de três anos no valor de US$ 102 milhões. Nessa campanha, ele fez 17 partidas com 107,2 entradas lançadas com 2,59 ERA+ e 163 ERA+.

Depois que as acusações contra ele por abuso sexual foram tornadas públicas, a MLB colocou Bauer em licença administrativa e posteriormente suspenso.