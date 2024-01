Nova tinta Blueface de Chrisean Rock 100% real, afirma loja de tatuagem

Rock cristão exibiu um pouco de tinta fresca na semana passada que expôs a caneca de seu namorado intermitente, Cara Azul e embora alguns pensassem que não era real … estamos sendo informados do contrário.

O dono da loja de tatuagem Lakimii em WeHo – onde Chrisean fez esse trabalho – nos disse que a estrela do reality show veio fazer essa nova tatuagem no rosto no sábado passado… e embora eles normalmente tenham uma política contra agulhar o rosto de alguém, eles abriu uma exceção para Chrisean.