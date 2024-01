Novak Djokovic desafia torcedor do Aberto da Austrália em uma troca acirrada: Venha aqui e me diga na minha cara

Novak Djokovic se envolveu em uma troca furiosa com um fã durante sua Aberto da Austrália partida da segunda rodada contra o favorito local Alexei Popirin.

O espectador, que parecia embriagado, disparou vários insultos na direção do sérvio desde um dos cenários da Rod Laver Arena com o placar empatado em 2-2 no quarto set.

Novak Djokovic mostra versatilidade incrível: ginástica de críquete e basquete, tudo de uma vez

Suas constantes reclamações durante a partida irritaram Djokovicque finalmente se dirigiu a ele com um desafio enquanto ele gesticulou para que o torcedor entrasse na quadra para falar com ele.

“Se você é tão corajoso em me dizer isso nas arquibancadas, venha aqui e diga na minha cara”, disse o jogador de 36 anos.

“As pessoas são livres para se comportar como quiserem, porque é por isso que compram uma passagem. Mas se você ultrapassar os limites, eu respondo.”

Depois da partida, Djokovic parecia ter se acalmado ao abordar o incidente com o torcedor bêbado.

“Talvez ele tenha bebido um copo a mais”, disse ele. “Nunca parei uma partida para pedir ao árbitro que expulsasse um espectador, mas há limites.”

Djokovic se livra da disputa e ultrapassa Popyrin

Enquanto Djokovic está acostumado a ter a multidão vaiando-o, especialmente por seus esforços anteriores, quando ele foi inadimplente no Aberto dos Estados Unidos de 2020, ficou claro que eles estavam do seu lado enquanto zombavam do torcedor por suas ações.

O 24 vezes vencedor do Grand Slam não teve um início fácil em sua campanha para conquistar o nono título recorde em Melbourne e isso se refletiu em sua partida contra Popirina.

Depois de ser levado a quatro sets por um jovem de 18 anos Dino Prizmic na primeira rodada, Djokovic seguiu um padrão semelhante em Melbourne. Ele venceu o set inicial antes que o australiano lutasse para empatar a partida em 1 a 1, quebrando o sérvio no segundo.

Mas Djokovic aumentou seu nível no momento certo, vencendo o tiebreak no terceiro set antes de selar sua passagem para a terceira rodada com uma vitória por 6-3, 4-6, 7-6 (4), 6-3 no Arena Rod Laver.

O oito vezes campeão enfrentará o número 30 Tomas Etcheverry no sábado, enquanto o número um do mundo tenta vencer um 25º Major sem precedentes.