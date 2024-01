Novidade do Google faz buscas com apenas um toque; veja mudança e aprenda a usar!

O Google, uma das principais empresas de tecnologia do mundo, acaba de anunciar uma inovação que irá facilitar ainda mais as pesquisas realizadas por meio de dispositivos móveis. Com a utilização de inteligência artificial (IA), a gigante da internet desenvolveu o recurso “Circule para Pesquisar”, que permite aos usuários buscar informações sobre objetos específicos em imagens e vídeos sem precisar trocar de aplicativo.

Circule para Pesquisar: o que é e como funciona

O “Circule para Pesquisar” é uma funcionalidade que atende a uma necessidade comum dos usuários: a possibilidade de pesquisar sobre qualquer objeto a qualquer momento. Anteriormente, para obter mais informações sobre um item presente em uma imagem ou vídeo, era necessário realizar um print da tela e fazer a busca no aplicativo do Google, o que, convenhamos, não era prático.

Agora, com o “Circule para Pesquisar”, os internautas não precisam nem mesmo sair do aplicativo em que estão para buscar por um determinado item. Ao se deparar com algo de interesse, basta pressionar por um tempo o botão Home do dispositivo Android e, em seguida, circular ou riscar o objeto desejado na tela. A inteligência artificial do Google Lens entra em ação e reconhece o objeto automaticamente, exibindo resultados relevantes e até mesmo produtos similares disponíveis em lojas virtuais.

Além disso, o recurso também permite que o usuário faça perguntas textuais para complementar a imagem, atribuindo um contexto à pesquisa. Essa funcionalidade é extremamente útil, pois a tecnologia multimodal do Google é capaz de interpretar diferentes tipos de linguagens, tanto imagens quanto comandos de texto, proporcionando resultados precisos e relevantes.

Como usar o Circule para Pesquisar

Utilizar o “Circule para Pesquisar” é bastante simples. Ao se deparar com um objeto de interesse em uma imagem ou vídeo, siga os seguintes passos:

Pressione por um tempo o botão Home do dispositivo Android. Circule ou risque o objeto desejado na tela. Faça perguntas textuais, se necessário, para contextualizar a pesquisa.

O Google Lens, por meio de sua tecnologia de inteligência artificial, irá reconhecer o objeto e fornecer resultados relevantes e precisos. É uma maneira rápida e eficiente de obter informações sobre itens específicos em imagens e vídeos, sem a necessidade de abrir outros aplicativos ou realizar buscas manuais.



Outras melhorias no Google Lens

Além do recurso “Circule para Pesquisar”, o Google também realizou melhorias em suas pesquisas multimodais por meio do Google Lens. Desde 2022, já era possível adicionar perguntas textuais às buscas com imagens, porém, agora a ferramenta conta com respostas baseadas em inteligência artificial.

Essa atualização permite que os usuários obtenham respostas precisas para suas dúvidas por meio de perguntas feitas diretamente ao Google Lens. Por exemplo, caso alguém queira saber como regar uma planta cujo nome desconhece, basta apontar a câmera do Lens para a planta e fazer a pergunta. A inteligência artificial identificará automaticamente a espécie da planta e fornecerá informações relevantes sobre a sua irrigação adequada.

Essa dinâmica de resultados é semelhante ao Bard, que é um modelo de linguagem desenvolvido pelo Google para responder perguntas em linguagem natural. Essa tendência de aproveitar as tecnologias generativas do Google em outros aplicativos, como o Lens, demonstra o compromisso da empresa em fornecer soluções cada vez mais inteligentes e eficientes para os usuários.

Disponibilidade e previsão de lançamento

O recurso “Circule para Pesquisar” será lançado no dia 31 de janeiro e estará disponível inicialmente apenas para dispositivos Android de última linha, como o Pixel 8, Pixel 8 Pro e Galaxy S24 Series. Ainda não há informações sobre quando o recurso estará disponível para dispositivos iOS, como o iPhone.

Já a funcionalidade de perguntas e respostas por meio do Google Lens está disponível nos Estados Unidos por meio do Search Labs, que é uma plataforma de testes do Google. Ainda não há previsão de quando essa funcionalidade será disponibilizada no Brasil.

Gemini: o novo modelo de inteligência artificial do Google

Além das melhorias no Google Lens, o Google também anunciou que o modelo de linguagem Gemini estará disponível de forma nativa em alguns aplicativos da Samsung no Galaxy S24. Isso significa que aplicativos nativos da Samsung, como o Gravador de Voz e o Notas, poderão se beneficiar dessa tecnologia.

Com o Gemini, esses aplicativos serão capazes de oferecer recursos mais avançados, como a gravação de aulas inteiras e a exibição apenas dos momentos mais relevantes, a partir de comandos do usuário. Essa integração entre o modelo de linguagem do Google e os aplicativos da Samsung proporciona uma experiência mais inteligente e personalizada para os usuários.

Ademais, o Google continua a investir em inovações que facilitam a vida dos usuários em suas pesquisas e interações com dispositivos móveis. O recurso “Circule para Pesquisar” e as melhorias no Google Lens demonstram o compromisso da empresa em oferecer soluções inteligentes e eficientes, tornando a busca por informações cada vez mais rápida e intuitiva.

Com a utilização de inteligência artificial, o Google possibilita aos usuários encontrar informações sobre objetos específicos em imagens e vídeos com apenas um toque na tela. Além disso, a funcionalidade de perguntas e respostas por meio do Google Lens, aliada ao modelo de linguagem Gemini, proporciona resultados precisos e relevantes para as dúvidas dos usuários.

Embora o recurso “Circule para Pesquisar” esteja inicialmente disponível apenas para dispositivos Android de última linha, é possível que em breve seja estendido para outros dispositivos. Fica a expectativa para novas atualizações e aprimoramentos que o Google trará para facilitar ainda mais a busca por informações.