Novo auxílio emergencial é anunciado para cidadãos deste estado

O auxílio emergencial é uma espécie de saldo temporário, que costuma ser pago a algumas famílias que estão precisando de ajuda neste momento. Este tipo de benefício começou a ganhar fama em 2020, quando o então governo federal liberou os pagamentos para mais de 50 milhões de pessoas durante a pandemia.

Aquele auxílio emergencial pago aos cidadãos que não estavam podendo trabalhar na pandemia, já chegou ao fim. Contudo, desde então vários outros governos locais começaram a liberar o benefício temporário sempre que algum grupo social precisa dessa ajuda financeira por algum motivo.

Novo auxílio emergencial

Desta vez, quem anunciou a criação de um auxílio emergencial foi a prefeitura da cidade de Aracaju, no estado de Sergipe. De acordo com o prefeito Edvaldo Nogueira, a ideia é liberar um salário mínimo (que tem valor de R$ 1.412), por um período de três meses.

Mas não são todas as pessoas que moram na cidade de Aracaju que poderão receber o saldo em suas contas. De acordo com a prefeitura local, a ideia é ajudar os cidadãos que perderam todos os seus pertences após o desabamento de um prédio residencial no último dia 31 de dezembro.

Números da tragédia

Segundo informações da Defesa Civil local, a tragédia deixou cinco mortos e 14 feridos. Um dos cidadãos que foram resgatados com vida ainda está internado em estado grave. Dados oficiais mais atualizados indicam que 40 famílias estão desalojadas na casa de parentes. Duas ainda estão sendo assistidas pela Secretaria de Assistência Social de Aracaju.

“Desde o registro da ocorrência, a Prefeitura de Aracaju mobilizou o Comitê de Gerenciamento de Crise e assegurou todo o apoio necessário à operação de resgate comandada pelo Corpo de Bombeiros Militar”, disse a prefeitura de Aracaju.

De acordo com a Defesa Civil, os nomes das vítimas fatais são:



Isla Solimar Batista Santos;

Weslly André Santos;

Guilherme Alves de Souza;

Ana Cristina;

José dos Santos.

Como se inscrever no Auxílio

Segundo a secretária da Assistência Social de Aracaju, Simone Santana, o processo de seleção das pessoas que estão aptas ao recebimento do saldo já foi realizado pelas equipes de assistentes sociais da capital de Sergipe.

“Vamos contatar todas as famílias que terão direito a esse benefício, as quais deverão comparecer à Diretoria de Habitação Social do município, na avenida Augusto Maynard, 189, bairro São José, na próxima sexta-feira, dia 5, das 8h às 12h”, disse a secretaria.

“Após o cadastramento das vítimas do desabamento, realizado pelas equipes da Assistência Social, resolvemos implementar esse auxílio emergencial para as famílias que perderam tudo naquele acidente. Desse modo, essas famílias terão direito a um salário mínimo por mês, pelos próximos três meses, para que possam reorganizar suas vidas”, informou o prefeito por meio das redes sociais.

Prefeito elogia Auxílio

“A Prefeitura de Aracaju, através das Secretarias da Assistência Social e da Defesa Social, da Defesa Civil, desde o primeiro momento esteve prestando auxílio a essas pessoas que estão sofrendo de maneira muito significativa nesse momento. Então, estamos agora ampliando nosso apoio e a nossa solidariedade para aqueles que perderam tudo”, ressaltou.

Bolsa Família

Pessoas que foram atingidas por esta tragédia e que fazem parte do Bolsa Família do governo federal também poderão começar receber o saldo do benefício social. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, o plano é retomar os repasses a partir do dia 18.

Mas assim como nos meses anteriores, o cidadão vai precisar seguir tomando como base o final do seu Número de Identificação Social (NIS) para saber quando vai receber o benefício social. Em todo o Brasil, pouco mais de 21 milhões de pessoas fazem parte do Bolsa Família, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social.