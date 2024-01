Novo concurso Polícia Penal? Veja o que diz secretário sobre o edital

Vagas do concurso Polícia Penal são para o Piauí

Novas vagas do concurso Polícia Penal pode estar chegando em breve. Isso porque, o secretário de Justiça do Piauí, cel. Carlos Augusto, falou sobre o assunto.

Veja mais.

Concurso Polícia Penal

No cenário das oportunidades de concursos públicos, o Piauí se destaca com a confirmação do secretário de Justiça, Coronel Carlos Augusto, sobre a divulgação do edital do concurso Polícia Penal PI ainda em 2023. Em uma entrevista recente, o secretário afirmou que o governador deu luz verde para o certame, oferecendo 400 vagas imediatas e a formação de cadastro de reserva.

Ampliação do Quadro

O respaldo legal para esse aumento no quadro de servidores é encontrado na Lei 7.764/2022, que estabelece um total de 2.100 cargos para a Polícia Penal no estado. O governador Rafael Fonteles reforçou essa autorização através das redes sociais, ressaltando a importância do concurso para fortalecer a segurança pública no Piauí.

Perspectivas para 2024

Durante uma cerimônia que marcou a entrega de 200 viaturas para a Polícia Militar, o governador Rafael Fonteles foi claro ao anunciar que o concurso Polícia Penal PI será uma realidade em 2024. Ele enfatizou a relevância do certame não apenas para o fortalecimento da segurança, mas também para melhorar o sistema prisional e promover a ressocialização dos detentos.



Você também pode gostar:

Solicitação Oficial e Cobranças Sindicais

A solicitação para o concurso, feita pelo secretário de Justiça, Coronel Carlos Augusto, prevê 600 vagas, sendo 300 imediatas e 300 para o cadastro de reserva. O governador assegurou que o anúncio oficial ocorrerá em breve, reconhecendo a urgência e a importância do concurso para a segurança pública.

O Sindicato dos Policiais Penais do Piauí (SINPOLJUSPI) também entrou em cena, cobrando melhorias para a categoria durante uma reunião com os Secretários da Justiça e de Administração. Além disso, sugeriram que a autorização do certame fosse publicada em agosto, destacando a urgência percebida pela comunidade de servidores. Veja mais sobre o concurso Polícia Penal.

Requisitos concurso Polícia Penal

Os candidatoa precisam ter os seguintes requisitos:

Ser brasileiro nato ou naturalizado;

Possuir ilibada conduta pública e privada;

Estar quite com as obrigações eleitorais;

Estar em dia com o serviço militar, se do sexo masculino;

Não ter sofrido condenação criminal com pena privativa de liberdade ou qualquer condenação incompatível com a função de Agente Penitenciário;

Ter concluído ensino superior em qualquer área;

Ter concluído com aproveitamento o Curso de Formação Penitenciária;

Ser portador de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Permissão para Dirigir, que lhe permita conduzir veiculo automotor, classificada no mínimo na Categoria “B”;

Ter idade máxima de 45 anos, conforme Lei Ordinária n.º 5.377/04 de 10.02.2004;

Possuir estatura mínima de 1,60 (um metro e sessenta centímetros) para candidatos do gênero masculino e 1,55 (um metro e cinquenta e cinco centímetros) para candidatas do gênero feminino, conforme art. 18, § Único da Lei Ordinária Estadual n.º 5.377, de 10 de fevereiro de 2004.

Funções concurso Polícia Penal

Veja as funções a seguir: