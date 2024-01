Novo concurso unificado? Ministra fala detalhes da nova edição do ENEM dos CONCURSOS

O concurso unificado atual oferece quase 7 mil vagas

Outro concurso unificado? Pois bem, sabemos que um edital está em vigor e oferta quase 7 mil vagas. As chances são para médio e superior.

Novos Concursos e Plano para o CPNU

A gestão pública federal no Brasil está prestes a passar por significativas mudanças, conforme anunciado pela Ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck. Durante sua participação no programa “Bom Dia, Ministra”, realizado nesta quarta-feira, 17, a ministra abordou diversos tópicos, incluindo a confirmação de novos concursos federais e os planos para uma segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU).

Reformulação no Procedimento do concurso unificado

No que diz respeito ao provimento de vagas no executivo federal, Esther Dweck destacou um longo período sem concursos e ressaltou a decisão do presidente Lula em realizar concursos, inicialmente, para áreas estratégicas. Segundo ela, houve uma priorização das áreas mais desfalcadas e aquelas que não tinham tido concursos há mais tempo.

“Então a gente teve que priorizar algumas áreas, mas mesmo assim não foi o suficiente“, afirmou a ministra. Diante dessa realidade, ela indicou a autorização para a realização de mais concursos ao longo deste ano e nos próximos anos, visando suprir a demanda e fortalecer setores estratégicos da administração pública federal.

Anúncio Presidencial Reforça Compromisso

O compromisso com a realização de novos concursos federais foi reforçado pelo presidente Lula em novembro do ano passado. Ele confirmou a necessidade de realizar mais concursos para repor os quadros ministeriais, argumentando que o número atual é desproporcional e demanda uma adequação para garantir a eficiência e eficácia do serviço público.

Diante desse contexto, fica evidente a intenção do governo em fortalecer a estrutura do serviço público federal, proporcionando não apenas reposição de pessoal, mas também a oportunidade de ingresso para novos profissionais interessados em contribuir para a gestão e inovação no âmbito governamental. A expectativa é que, em breve, sejam divulgados os detalhes sobre os concursos previstos e as áreas contempladas.

Perspectivas para a 2ª Edição

Além da autorização de novos editais para concursos específicos, a Ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, trouxe à tona a perspectiva da realização da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), popularmente conhecido como o “Enem dos Concursos”. Durante sua participação no programa “Bom Dia, Ministra”, a ministra destacou a intenção do Governo Federal em promover periodicamente esse formato unificado de avaliação.

Nova Edição do CPNU no Radar do Governo Federal

“A nossa ideia é que a gente consiga fazer de novo novo concurso unificado, juntando áreas e fazendo novo concurso nacional unificado“, afirmou a ministra, evidenciando o compromisso em consolidar o CPNU como uma prática regular no âmbito dos concursos públicos federais. Esse formato, que reúne diversas áreas em uma única avaliação, visa otimizar processos e proporcionar uma visão abrangente das competências dos candidatos.

No entanto, Esther Dweck ressalta que a realização do CPNU deve ocorrer de dois em dois anos, considerando o prazo de validade do concurso, que é de um ano, podendo ser prorrogado por mais um. Além disso, a implementação desse formato demanda um grande esforço de coordenação entre os ministérios envolvidos. Confira mais sobre o concurso unificado.

Inclusão de Novos Órgãos no Próximo CPNU

A ministra assegurou que, para a próxima edição do CPNU, a intenção é contemplar outros órgãos, expandindo assim a abrangência do concurso unificado. Essa inclusão visa não apenas diversificar as oportunidades para os candidatos, mas também fortalecer a interconexão entre diferentes setores da administração pública federal.

Inscrições dia 19

O concurso unificado deve abrir as inscrições dia 19 de janeiro de 2024. A primeira edição teve seu edital publicado no dia 10 do mesmo mês.

Para participar, os concorrentes devem ter uma conta GOV.BR, em qualquer nível (ouro, prata e bronze). Inicialmente será preciso acessar o site do governo, autenticar a sua conta e depois finalizar o cadastro pelo site da Fundação Cesgranrio, a banca organizadora.

A taxa será de R$60 ou R$90, de acordo com o cargo escolhido. O pagamento ocorrerá por meio do Guia de Recolhimento da União (GRU). Inscrição para apenas um bloco temático.

