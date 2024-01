Novo filme de Ari Aster, ‘Eddington’: um faroeste de terror com toques de humor negro

Ari Aster novo filme já está a caminho. Depois ‘Beau está com medo’, o horror está de volta, desta vez sob o nome de ‘Eddington’com um elenco espetacular: Joaquin Phoenix, Emma Stone e Pedro Pascal, pelo menos é o que sugerem os primeiros relatórios.

As filmagens começarão no dia 11 de março em Albuquerque, Novo México, segundo o portal World of Reel. Em princípio, de acordo com Áster ele mesmo, será um faroeste de comédia negra, com um toque de filmes de terror.

Esta é a sinopse oficial do filme: “Um casal, Lindsay e Marc, dirigem pelo Novo México a caminho de Los Angeles durante a pandemia de COVID-19. O casal fica sem gasolina nos arredores de uma pequena cidade mineradora de cobre: Eddington.

“Lindsay e Marc decidem entrar na cidade em busca de ajuda. Eles são recebidos calorosamente no início, mas quando a noite cai, o cenário pitoresco logo se transforma em um pesadelo.”

Algo parecido com o que aconteceu com ‘Midsommar’: “Houve uma época em que pensei que ‘Midsommar’ seria meu primeiro filme, e outra época em que pensei que outro roteiro chamado Eddington poderia ser esse primeiro filme. Por cerca de cinco anos, tentei fazer aquele faroeste de comédia negra funcionar. Eu fiz ‘Hereditário’ primeiro, mas sempre tive ‘Midsommar’ em preparação”, o cineasta explicou.

Qual foi o faturamento mundial de ‘Beau Is Afraid’?

De acordo com o Box Office Mojo, ‘Beau está com medo’ arrecadou US$ 10,3 milhões de bilheteria em todo o mundo:

Estados Unidos: US$ 6,5 milhões

Reino Unido: US$ 1,5 milhão

Canadá: US$ 1,3 milhão

França: US$ 0,6 milhão

Foi um fracasso de bilheteria, exceto nos Estados Unidos, embora isso não tenha parado a produtora A24 de continuar a confiar no diretor, com quem já fizeram outros três filmes.