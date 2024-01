Novo golpe do IPVA assusta brasileiros. Veja como se proteger

Neste início do ano, milhões de brasileiros estão se programando financeiramente para pagar o IPVA e evitar maiores problemas depois. E quem está aproveitando este movimento são os criminosos. Vários deles estão atuando para enganar inocentes e cometer golpes com estas quitações.

É o que está acontecendo, por exemplo, no estado de Pernambuco. Nesta quinta-feira (11), o Detran-PE lançou uma nota afirmando que motoristas precisam ficar atentos ao processo de pagamento do IPVA. Isso porque criminosos criaram uma página falsa com a interface do site do órgão.

Nesta página, eles prometem a possibilidade de pagamento do IPVA via Pix. Não há, no entanto, este formato de quitação no estado de Pernambuco. Segundo o Detran-PE, apenas duas formas são aceitas atualmente no estado:

acessando o boleto no site oficial do Detran-PE (www.detran.pe.gov.br);

por meio do boleto impresso, enviado pelos Correios para a residência dos proprietários dos veículos.

“Uma página falsa está utilizando a interface do site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PE) prometendo a possibilidade de pagamento do IPVA por meio do Pix. O órgão esclarece que o pagamento do IPVA só pode ser realizado de duas maneiras: acessando o boleto no site oficial do Detran-PE”, diz o alerta.

Como funciona o golpe

O motorista pernambucano pesquisa o site oficial do Detran para realizar o pagamento do IPVA. De forma não intencional, ele acaba clicando no site falso e insere os seus dados. Logo depois, o sistema indica que há a possibilidade de pagamento do IPVA por Pix, a um preço notadamente mais baixo do que poderia se considerar normal.

Diante da falsa oferta, muitos motoristas acabam caindo no golpe e enviam o valor via Pix. O saldo é enviado para a conta do golpista, e o cidadão permanecerá com a conta do IPVA aberta. Movimentos semelhantes também estão sendo aplicados em outros estados.

Como acessar o boleto corretamente



No caso específico do estado de Pernambuco, o Detran-PE informa que é preciso acessar o site oficial da autarquia, e selecionar a opção “Consulta de Placa”. Logo depois, o cidadão precisa fornecer todos os dados solicitados e aguardar até que o sistema gere os boletos com todas as taxas referentes ao seu nome.

O calendário de pagamentos varia de acordo com o final da placa do carro. Veja abaixo:

Últimos dígitos 1 e 2: dia 5 de cada mês;

Últimos dígitos 3 e 4: dia 10 de cada mês;

Últimos dígitos 5 e 6: dia 15 de cada mês;

Últimos dígitos 7 e 8: dia 20 de cada mês;

Últimos dígitos 9 e 0: dia 25 de cada mês.

O que fazer se eu cair no golpe

Segundo informações do Detran, o cidadão que já foi vítima do golpe do Pix do IPVA, precisa procurar uma delegacia mais próxima para realizar uma queixa. Esta denúncia, aliás, poder se feita de maneira online no site oficial da Secretaria de Defesa Social (SDS).

A denúncia é importante para que a polícia consiga mapear a ação dos criminosos, e traçar a melhor estratégia para tentar desmantelar a organização golpista. Desta forma, você poderá ajudar a fazer com que menos pessoas sejam vítimas da situação no futuro.

Dicas para não cair em golpes

“É importante não entrar em páginas desconhecidas nem acreditar em ofertas com descontos mirabolantes. O único desconto real, oferecido pelo Governo, é de 3% para pagamento do imposto em cota única”, afirma o SEF-MG, em vídeo com dicas para proteger de golpes.

Também é importante que o cidadão evite clicar em links enviados por redes sociais como WhatsApp, por exemplo. O ideal mesmo é que o cidadão visite diretamente o site do Detran do estado em que ele precisa pagar o IPVA. O link enviado não necessariamente é um golpe, mas normalmente os golpistas atuam desta maneira.