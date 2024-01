Novo limite para juros do cartão de crédito começa quando?

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou recentemente uma decisão crucial para os consumidores brasileiros. A partir de janeiro deste ano, os juros acumulados em casos de atraso no pagamento da fatura do cartão de crédito não poderão ultrapassar o valor da dívida original.

Esta medida, que consolida o teto para os juros do rotativo do cartão de crédito, já estava prevista na Lei do Desenrola, sancionada em outubro de 2023. Em uma coletiva de imprensa, o ministro enfatizou que essa iniciativa representa um passo significativo para corrigir distorções no sistema bancário brasileiro.

Segundo Haddad, a preocupação central é abordar a situação em que muitas pessoas encontram-se com dívidas consideravelmente superiores ao valor original devido aos altos juros acumulados. A Lei do Desenrola busca proporcionar uma proteção mais efetiva aos consumidores, impedindo que as taxas de juros superem o valor inicial da dívida em casos de inadimplência.

A decisão tem sido recebida de maneira positiva por organizações de defesa do consumidor, que destacam a importância de medidas que busquem equilibrar as relações financeiras entre instituições bancárias e clientes. Com o início do próximo ano, espera-se que os consumidores brasileiros se beneficiem da limitação estabelecida, aliviando a pressão financeira causada pelos juros elevados em atrasos no pagamento de cartões de crédito.

Descontos no Programa Desenrola

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, revelou os impactos positivos do Programa Desenrola, destacando grandes descontos que podem chegar a até 95% em dívidas. Segundo Haddad, a Lei do Desenrola foi criada com o objetivo de abordar e resolver esse problema específico, proporcionando alívio financeiro considerável para os endividados.

A iniciativa visa transformar dívidas expressivas em valores mais gerenciáveis, facilitando o processo de quitação para os consumidores brasileiros. Haddad ressaltou que o programa tem se mostrado eficaz ao tornar acessíveis condições de pagamento que anteriormente eram praticamente inalcançáveis.

Ao oferecer descontos de até 95%, a Lei do Desenrola tem desempenhado um papel fundamental em ajudar as pessoas a saírem do ciclo de endividamento excessivo. O que antes era uma dívida monumental torna-se agora algo mais fácil de pagar.



Juros do cartão de crédito

Os juros do cartão de crédito representam um dos aspectos mais controversos do sistema financeiro. Trata-se de encargos aplicados sobre o valor não pago integralmente na fatura mensal, quando o usuário opta por financiar o saldo remanescente em parcelas, conhecido como crédito rotativo.

O crédito rotativo oferece a conveniência de adiar o pagamento total da fatura, permitindo que o usuário pague apenas uma parte do saldo devedor a cada mês. No entanto, essa conveniência vem com um custo, pois os juros aplicados sobre o valor não pago são geralmente mais elevados do que em outras formas de crédito, como empréstimos pessoais ou financiamentos.

Essa prática, se não gerenciada adequadamente pelos usuários, pode levar a um ciclo de endividamento preocupante. Isso porque os juros acumulados sobre o saldo devedor podem crescer exponencialmente.

Sendo assim, a intenção por trás da medida adotada pelo governo em 2024 é corrigir distorções percebidas no sistema bancário brasileiro, onde consumidores, muitas vezes, se veem em situações financeiras desafiadoras devido aos juros do cartão de crédito. Ao limitar os juros ao valor da dívida original, o governo busca proteger os consumidores de encargos excessivos.