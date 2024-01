Novo vídeo da modelo OnlyFans Courtney Clenney mostra ela brigando com o namorado antes de sua morte

A surgiu um vídeo mostrando o modelo OnlyFans Courtney Clenney em uma discussão violenta com o namorado dois meses antes de ser acusada de esfaqueá-lo até a morte em seu apartamento em Miami, relata o TMZ.

A discussão entre o jovem e Christian ObumselAconteceu em fevereiro de 2022, quando os dois estavam em uma viagem de conteúdo OnlyFans para Aspen. Foi lá que ela ficou furiosa com ele porque ele teria flertado com outras mulheres durante a viagem.

No vídeo, Courtney é vista atacando-o, enquanto ela reclama com ele e então começa a socá-lo e empurrá-lo.

O TMZ detalha que a filmagem foi divulgada recentemente pelo Ministério Público como parte do caso contra a modelo pelo assassinato de seu companheiro. Com o vídeo, os promotores procuram mostrar que ela era uma pessoa volátil e violenta.

Courtney Clenney argumenta legítima defesa

Em relação ao assassinato de seu namorado, Courtney, ex-estrela do OnlyFans argumentou que foi legítima defesa, pois ela indica que cristão foi violento com ela e que ela temia que ele a matasse no dia em que os acontecimentos ocorreram.

Quando a polícia chegou ao local do crime, ela disse aos policiais que jogou a faca em cristão em legítima defesa. No entanto, a médica legista disse em sua audiência que teria sido quase impossível para alguém que não fosse especialista em arremessar facas, atirá-la e atingir o corpo de alguém.

A defesa de Courtney rebateu a afirmação do legista e fez um vídeo de uma carcaça de porco para provar que é possível acertar uma pessoa ao atirar uma faca.

Mas há mais vídeos em que se vê a atitude violenta da modelo com o namorado, em um clipe que a promotoria tem, é possível ver uma briga que os dois tiveram em um elevador, também em 2022, em que ela bate no jovem .

Ela disse que naquela ocasião estava tentando tire Christian do elevador para que ele não a seguisse para casa, porque ela tinha medo dele.