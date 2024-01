Novo vídeo de ataque de tubarão nas Bahamas, sangue de criança vítima enche tanque

Reproduzir conteúdo de vídeo



O novo vídeo arrepiante do ataque de tubarão nas Bahamas mostra os momentos terríveis depois que o menino quase teve a perna arrancada quando a água do tanque ficou vermelha como sangue enevoado.

O TMZ obteve imagens chocantes capturando os segundos após o menino de 10 anos – que foi a vítima neste caso – nadar freneticamente até o topo do tanque enquanto seu pai, que heroicamente pulou na água, o ajudou a chegar. uma escada. É tão dramático quanto pode ser.

Testemunhas oculares disseram ao TMZ… o pai carregou o menino escada acima até um patamar antes de sair correndo com o filho para buscar atendimento médico, o que pode ser visto em uma das fotos. Disseram-nos que a mãe do menino e a equipe do Atlantis Resort ajudaram o pai em seus esforços.

Usando um grande capacete branco e um pesado tanque de oxigênio, o menino ficou com o acompanhante no chão do tanque enquanto os tubarões passavam por eles. Dois dos tubarões de recife nadavam agressivamente ao redor do menino – e um deles disparou por entre suas pernas.

Isso fez com que o menino perdesse o equilíbrio e montasse no tubarão, que virou a cabeça e cravou os dentes afiados em uma de suas pernas, perto da panturrilha. Isso fez com que ele sangrasse.



A mãe do menino surtou, gritando: “Isso acabou de mordê-lo?” Ela então percebeu: “Oh meu Deus, esse é meu filho”. A mãe, junto com o pai do menino, entraram em ação para ajudar.

A Força Policial Real das Bahamas disse que o menino – de férias de Maryland – foi mordido na perna direita e foi levado ao hospital… felizmente, ele estava em condição estável e o Atlantis desligou seus tanques imediatamente.

Lembre-se, nós conseguimos filmagens e fotos que mostrou como era esse mesmo tanque de tubarões apenas alguns dias antes do incidente – e embora pudesse parecer um pouco lotado lá (com mais tubarões do que humanos), tivemos certeza de que isso é padrão.

Esta atração do resort foi encerrada desde então… enquanto eles reavaliam seus procedimentos para seus hóspedes no futuro.



